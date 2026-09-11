추석 서울사랑상품권 2천650억원 푼다… 어르신 전용구매 첫 도입

추석을 앞두고 서울사랑상품권 2천650억원어치가 발행된다. 스마트폰 조작이 익숙하지 않은 고령자를 위해 처음 별도 물량과 우선 구매 기간도 마련됐다.



서울시는 오는 14∼18일 광역 서울사랑상품권 800억원과 자치구 서울사랑상품권 1천850억원을 서울페이플러스(서울Pay+) 앱에서 순차 판매한다고 11일 밝혔다.

서울 시내 전통시장에서 시민들이 장을 보고 있다. 연합뉴스

광역 상품권 가운데 80억원은 고령자 전용 물량으로 편성했다.



1961년생을 포함한 이전 출생자가 14일 오전 9시부터 17일까지 구매할 수 있다. 5% 할인 판매에 결제액의 2%를 상품권으로 돌려주는 페이백을 더해 총 7% 상당의 혜택을 받을 수 있다.



다만 고령자 전용 상품권은 다른 이용자에게 선물할 수 없고 구매자 본인이 사용해야 한다.



시는 운영 결과를 살펴 자치구 상품권으로도 전용 발행을 확대할 계획이다.



일반 시민 대상 광역 상품권 720억원은 오는 18일 판매한다.



출생 연도가 짝수인 시민은 정오부터 오후 2시, 홀수는 오후 3∼5시에 구매할 수 있다. 시간대별로 360억원씩 배정하며 오후 6시 이후 잔여 물량이 있으면 출생 연도와 관계없이 살 수 있다.



광역 상품권 역시 5% 할인과 결제액 2% 페이백이 적용된다. 페이백은 14일 결제분부터 예산 소진 때까지 제공하고 다음 달 20일 상품권으로 지급한다.



자치구 상품권은 오는 15∼18일 24개 자치구에서 총 1천850억원 규모로 발행한다.



15일은 금천·성동 등 7개 구, 16일 용산·광진 등 8개 구, 17일 강북·관악 등 9개 구에서 판매하며 구로구는 18일 50억원을 추가 발행한다.



모두 5% 할인되며 중구는 결제액의 2%, 강서·구로·금천·강남구는 5%를 추가로 돌려준다.



광역·자치구 상품권의 구매 한도는 각각 1인당 월 50만원, 보유 한도는 150만원이다. 계좌이체와 카드뿐 아니라 'Npay 머니'로도 구매할 수 있다.



오는 14일부터는 서울페이 QR을 통한 카카오페이 결제도 가능해지고 네이버파이낸셜·토스플레이스 단말기에도 서울페이 QR결제 기능이 연계된다.



시는 발행 당일 접속자가 몰릴 수 있는 만큼 전날까지 서울페이플러스 앱 회원가입과 계좌·카드 등록을 마쳐 달라고 당부했다.



박경환 서울시 민생노동국장은 "추석을 맞아 시민의 장보기 부담을 덜고 소상공인 매출에 보탬이 되고자 서울사랑상품권을 발행한다"며 "특히 고령자 전용 물량과 우선 구매 기간을 처음 마련해 어르신들의 구매 기회를 넓힌 만큼, 더 많은 시민이 혜택을 누리고 지역 상권에도 활력이 더해지길 바란다"고 말했다.

<연합>

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