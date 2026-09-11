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김정관 "대미투자협상 마무리차 방미…최종사인前 협상 진행"

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뉴욕 통해 미국에 입국…러트닉 美상무장관 등과 막판조율 전망

김정관 산업통상부 장관이 10일(현지시간) 미국에 도착, 대미 투자 협상을 이어간다.

김 장관은 이날 오후 미 뉴욕 인근 뉴어크 리버티 국제공항에 도착했다.

 

김정관 산업통상부 장관이 10일(현지시간) 미국 뉴욕 인근 뉴와크 공항에 도착, 기자들의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스
김정관 산업통상부 장관이 10일(현지시간) 미국 뉴욕 인근 뉴와크 공항에 도착, 기자들의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령의 프랑스 국빈 방문에 동행했던 김 장관은 유럽에서 일정을 마치고 곧바로 미국으로 이동했다.

김 장관은 공항에서 기자들과 만나 "지금 진행되고 있는 대미 투자 협상을 마무리하기 위해 왔다"며 "협상 과정에서 그 내용을 마무리하는 게 제 일정"이라고 방문 목적을 설명했다.

그는 협상 분위기와 관련, "협상이 쉽고 어려운 게 어디 있겠느냐"며 "최종 사인하기 전까지 협상은 진행 중이라고 생각한다"고 말했다.

김 장관은 오는 12일까지 미국에 머물며 하워드 러트닉 미 상무장관을 비롯해 정부 관계자들을 만나 대미 투자 관련 조율을 이어갈 전망이다.

이날 미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 한국 정부가 대미 투자의 첫 사업으로 원자력 발전소 8기, 천연가스 프로젝트 등 에너지 분야에 1천억달러(약 134조원) 이상을 투자하는 방안을 마련해 합의가 임박했다고 보도했다.

WSJ은 복수의 소식통을 인용, 한·미 양측이 이러한 방안을 놓고 합의 마무리 단계에 들어섰으며 다음 주 발표될 수 있다고 전했다.

김 장관은 이 같은 WSJ 보도 내용을 포함, 협상 내용에 관한 질문에 "구체적인 내용에 대해서는 아직 확인해드릴 수 없다"며 "최종 결과가 나오면 그때 말씀드리겠다"고 답했다.

김 장관은 귀국 후 오는 17일께 국회에 대미투자 첫 사업과 관련한 사항을 국회에 보고하고, 이르면 18일 업무협약(MOU)에 최종 서명하는 절차를 밟을 것으로 알려졌다.

<연합>


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