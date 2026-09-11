한화에어로, 크로아티아에 천무 18대 수출…6400억원 규모

한화에어로스페이스가 크로아티아에 국산 다연장로켓 ‘천무’ 18대를 수출한다. 계약 규모는 약 4억1000만유로(약 6400억원)다. 크로아티아는 폴란드와 에스토니아, 노르웨이에 이어 유럽에서 네 번째로 천무를 도입하는 국가가 됐다.

방위사업청은 10일(현지시간) 크로아티아 수도 자그레브에서 한화에어로스페이스와 크로아티아 국방부가 천무 수출 계약을 체결했다고 밝혔다. 한국과 크로아티아가 대규모 방산 계약을 맺은 것은 이번이 처음이다.

이날 안드레이 플렌코비치 크로아티아 총리 주관으로 열린 계약 체결식에는 안규백 국방부 장관과 이용철 방사청장이 참석했다.

안 장관은 축사에서 “천무는 크로아티아의 전력을 비약적으로 증강시킬 것”이라며 “양국의 협력이 국방·안보 영역으로 확장되고 심화하는 계기가 될 것”이라고 말했다. 이 청장도 “이번 크로아티아 천무 계약은 한국과 크로아티아 간 방산협력의 출발점이자 협력을 본격화하는 중요한 계기”라며 “정부는 앞으로도 방산업계와 긴밀히 협력하면서 크로아티아와의 신뢰를 더욱 공고히 하고, 방산협력 확대를 적극 지원해 나가겠다”고 밝혔다.

플렌코비치 총리는 “이 무기체계 도입으로 크로아티아는 과거 보유하지 못했던 새로운 역량을 확보하게 된다”며 “천무는 이미 계약된 고속기동포병로켓시스템(HIMARS·하이마스) 체계를 보완하고, 크로아티아군의 사거리와 화력을 향상시키며, 조달 경로를 다변화하고, 억제력을 추가로 강화할 것”이라고 밝혔다고 크로아티아 국영방송 HRT가 보도했다.

천무는 북한의 방사포와 장사정포 위협에 대응하기 위해 개발돼 2015년부터 우리 군에 배치된 다연장로켓 체계다. 이름에는 ‘로켓탄으로 하늘을 뒤덮는다’는 뜻이 담겼다.

방사청은 보도자료를 통해 “이번 계약은 정부와 업계의 지속적인 크로아티아 협력 노력이 결실을 맺은 것”이라며 “한국 방산의 우수한 성능과 가격 경쟁력, 신속한 납품 및 후속지원 역량 등이 종합적으로 인정받았다는 데 의미가 있다”고 밝혔다.

안 장관은 이날 이반 아누쉬치 크로아티아 부총리 겸 국방장관을 만나 ‘대한민국 국방부와 크로아티아공화국 국방부 간 국방협력에 관한 양해각서(MOU)’에 서명했다. 양국 국방 당국은 국방정책 실무협의를 정기적으로 열어 구체적인 국방 협력 방안을 논의할 방침이다.

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