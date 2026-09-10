한동훈 기자회견 끼어든 ‘총리실 직원’…“즉흥적 질의, 총리 지시 아냐”

국무총리실 소속 직원이 10일 무소속 한동훈 의원에게 신분을 감춘 채 질문한 사실이 드러나 논란이 일고 있는 가운데, 총리실이 “신분을 밝히지 않은 채 질문한 것은 공직자로서 적절하지 않은 처신”이라며 엄중 경고 조치했다고 밝혔다.

총리실은 이날 오후 보도자료를 내고 “A과장은 누구나 접근할 수 있는 공개된 장소인 국회 로텐더홀에서 진행 중이던 기자회견 현장을 동료와 함께 우연히 지나치다 즉흥적으로 궁금했던 점을 질의한 것”이라고 밝혔다.

한동훈 무소속 의원이 10일 서울 여의도 국회에서 열린 제439회국회(정기회) 제6차 본회의 대정부 질문에서 외교·통일·안보에 관한 질문을 마친 후 본회의장을 나서고 있다. 뉴스1

앞서 한 의원은 이날 대정부질문에 앞서 국회 로텐더홀에서 김승원 법무부 장관 후보자의 신약 임상시험 승인 청탁 의혹과 관련한 기자회견을 열었다. 회견 도중 한 참석자가 한 의원에게 “페이스북에 총리께서 수사지휘를 했다고 올리셨던데 무슨 취지이신가”라고 물었고, 한 의원이 소속을 묻자 ‘일반인’이라고 답했다. 이후 한 의원은 사회관계망서비스(SNS)에 해당 참석자가 총리실 소속 이모 과장이라고 밝히며 “기자인 척하다가 일반인이라고 거짓말한 것”이라고 주장했다.

이에 대해 총리실은 “이유 여하를 막론하고 현직 공직자가 국회의원 기자회견에 신분을 밝히지 않은 채 질문한 것은 공직자로서 적절하지 않은 처신”이라며 “이에 대해서는 엄중 경고했음을 알려드린다”고 밝혔다. 다만 총리실은 “한 의원 측에서 주장하는 의원 사찰이나 총리의 지시는 전혀 사실이 아니다”라고 강조했다.

한 의원은 이날 대정부질문에서 한성숙 국무총리와 해당 사건을 두고 거친 설전을 주고받았다. 한 의원이 “저분 아십니까”라고 묻자 한 총리는 “네, 총리실 직원입니다”라고 답했고, 한 의원은 “총리실이 야당 국회의원 사찰합니까”라고 지적했다. 이에 한 총리는 “그건 굉장히 적절치 않은 말씀이신 것”이라며 “상황은 파악해 보겠다”고 답했다.

한 의원은 본회의를 마친 뒤 재차 SNS에 “이건 윗선 지시 없이 과장 단독으로 할 수 있는 일이 아니고, 현장에 다른 직원도 함께 있었다”며 “한 총리는 해당 과장을 엄중 징계하고 본인도 책임을 져야 한다”고 비판했다.

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