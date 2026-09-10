아침엔 쌀쌀·낮 최고 30도…큰 일교차 주의 [내일날씨]

금요일인 11일은 지역에 따라 아침 기온이 10도까지 내려가고 낮 기온은 30도까지 오르면서 내륙을 중심으로 일교차가 크게 벌어지겠다.

절기상 백로가 지난 9일 서울 종로구 열린송현녹지광장에 코스모스가 활짝 피어 있다. 뉴스1

10일 기상청에 따르면 11일 아침 최저기온은 10∼20도, 낮 최고기온은 24∼30도로 예상된다. 중부지방과 남부 내륙의 아침 기온은 평년보다 낮겠으나 낮 기온은 평년과 비슷하겠다. 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 10∼15도에 달해 건강 관리에 유의해야 한다.

주요 지역의 아침 최저기온은 서울 15도, 인천 16도, 수원 15도, 강릉 13도, 대전·청주 15도, 전주 16도, 대구 17도, 부산 20도, 제주 22도로 예상된다. 낮 최고기온은 서울 28도, 인천 26도, 수원·전주 27도, 대전·청주·제주 26도, 대구·부산 28도로 예보됐다.

전국은 중국 북동지방에서 동해북부해상으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들어 가끔 구름이 많겠다.

강원 내륙·산지에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다. 경기 동부와 충청 내륙, 전북 동부, 경북 내륙에도 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 예상돼 교통안전에 주의해야 한다.

풍랑특보가 발효된 남해동부먼바다와 제주도해상(북부앞바다 제외)에는 오전까지 시속 30∼55㎞의 강한 바람이 불고 물결이 1.5∼3.5m로 높게 일겠다. 동해안과 제주도해안에는 강한 너울이 유입돼 높은 물결이 갯바위나 방파제를 넘을 수 있다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

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