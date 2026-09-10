국민체육진흥공단, ‘AI 윤리 준수기관’ 확인 마크 획득

서울올림픽기념국민체육진흥공단(KSPO·이사장 하형주)이 인공지능(AI)을 활용하는 과정에서 지켜야 할 윤리 기준을 마련하고 전 직원 교육 등에 나선 노력을 인정받았다.

국민체육진흥공단은 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 주관하는 ‘AI 윤리 준수기관’ 확인 마크를 획득했다고 10일 밝혔다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(KSPO·이사장 하형주)은 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 주관하는 ‘AI 윤리 준수기관’ 확인 마크를 획득했다고 10일 밝혔다. 국민체육진흥공단 제공

‘AI 윤리 준수기관’ 확인 마크는 AI의 윤리적 개발·활용과 기관의 책임성 강화를 위해 NIA가 운영하는 제도다. 전 직원의 70% 이상이 AI 윤리 교육을 이수하는 등 기관 차원에서 AI 윤리 원칙을 내재화한 경우 확인 마크를 받을 수 있다.

국민체육진흥공단은 AI 전환(AX) 과정에서 발생할 수 있는 각종 위험을 예방하기 위해 ‘공공성·안전성·투명성·책임성’을 핵심 가치로 삼은 ‘KSPO AI 윤리 원칙’을 수립했다. 이를 바탕으로 전 임직원에게 AI 활용 가이드라인을 배포하고 실제 업무에 적용할 수 있는 관리 체계를 단계적으로 마련했다.

AI를 도입하거나 활용하는 업무 절차서도 별도로 제작했다. AI 혁신위원회를 구성해 관련 업무를 점검하고, AI 윤리 원칙 내재화를 위한 캠페인과 직무별 필수 교육과정도 운영했다. 단순히 AI 기술을 도입하는 데 그치지 않고 임직원이 AI를 안전하고 책임 있게 활용할 수 있도록 내부 역량을 높이는 데 초점을 맞췄다.

국민체육진흥공단 관계자는 “AI 전환은 단순한 기술 도입을 넘어 윤리 원칙이 정착될 때 국민의 신뢰를 얻을 수 있다”며 “앞으로도 전 과정에 윤리 기준을 적용해 국민이 믿을 수 있는 스포츠 AI 서비스를 제공할 것”이라고 말했다.

국민체육진흥공단은 AI 윤리 원칙을 내부 업무 프로세스에 지속적으로 반영하고 임직원 대상 교육과 캠페인을 이어갈 계획이다.

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