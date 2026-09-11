베일 벗는 기아 대형 전기밴 ‘PV7’

유럽 친환경 상용차 정조준
‘PV5 이어 흥행몰이 기대
기아의 대형 전동화 목적기반차량(PBV) ‘더 기아 PV7’이 독일 하노버에서 열리는 세계 최대 상용차 박람회에서 처음 공개된다. 기아는 ‘PV5’의 흥행에 이어 두 번째 PBV 모델인 PV7을 유럽 시장에 선보이며 현지 전동화 모빌리티 시장 내 영향력을 더욱 강화한다는 구상이다.
기아는 14일(현지시간) 독일 하노버에서 개막하는 ‘IAA 트랜스포테이션 2026’에서 1531㎡ 규모의 전시 부스를 마련하고 PV7 라인업 3대와 PV5 라인업 7대를 전시한다고 10일 밝혔다. 이 자리에서 기아는 고객의 사업과 생활방식에 맞춘 모빌리티 솔루션으로서 PBV 비전을 발표할 계획이다.
‘IAA 트랜스포테이션 2024’를 통해 유럽 PBV 시장 진출을 선언했던 기아는 2회 연속 참가하며 상용 전동화 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 방침이다. 지난해 말 유럽에 출시된 PV5는 올해 상반기에만 1만3603대가 팔리며 유럽 C-세그먼트 전기 밴(eCVAN) 시장 점유율 1위(30.4%)를 차지했다. 출시 1년이 채 되지 않은 시점에서 시장의 주도권을 빠르게 확립했다는 평가다.
PV5의 흥행 비결로는 패신저, 카고, 섀시캡 등 다채로운 라인업을 통해 개인 고객과 기업의 다양한 수요를 적재적소에 공략한 점이 꼽힌다. 현대차그룹의 전기차 전용 플랫폼 ‘E-GMP’의 기술력을 바탕으로 PBV 맞춤형으로 개발된 전용 플랫폼 ‘E-GMP.S’가 상품성을 뒷받침했다. 기아는 PV5 개발 초기부터 개인 고객은 물론 고객사 및 특장 협력업체들과 긴밀히 협력해 실제 사용자의 요구 사항을 차량과 솔루션에 적극 반영했다. 그 결과 PV5는 한국 브랜드 최초로 자동차 업계의 세계 최고 권위의 상인 ‘2026 세계 올해의 밴(IVOTY)’을 수상하는 등 글로벌 시장에서 기술력을 인정받았다.
기아는 PV5의 성공을 발판 삼아 내년에는 PV7을 현지에 정식 출시하고 상용차 시장의 전동화 트렌드를 계속 주도해 나갈 계획이다.
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