현안 ‘첩첩산중’… 李, 추석 전 회견으로 정국 돌파?

프랑스 국빈 방문을 마치고 10일 귀국한 이재명 대통령 앞에 호르무즈해협 군사적 기여 문제와 대미 투자 협상, 김승원 법무부·용혜인 성평등가족부 장관 후보자 논란 등 국내외 현안이 쌓였다. 청와대에서는 추석 전후 이 대통령이 기자회견 등 직접 소통에 나서 주요 현안에 대한 입장을 밝힐 가능성도 거론되고 있다.



특히 미국이 요구하고 있는 호르무즈해협 기여 방식을 놓고 정부가 파병부터 기술적 지원까지 여러 선택지를 검토하고 있어 이 대통령의 판단이 필요한 상황이다.

프랑스 국빈 방문 일정을 마치고 귀국한 이재명 대통령이 10일 성남 서울공항에서 영접나온 더불어민주당 김민석 대표와 인사하고 있다. 연합뉴스

청와대는 이날도 호르무즈해협 정상화를 위한 기여 방식에 대해 “다양한 옵션이 있지만 구체적인 방식은 아직 최종 결정된 바 없다”는 입장을 유지했다. 성기홍 청와대 홍보소통수석은 MBC 라디오에서 “기여한다고 한다면 기여할 수 있는 다양한 옵션들을 검토해야 되는 것 아니겠느냐”고 말했다. 파병 외의 방안을 묻자 “기술적 지원도 있을 수 있겠다”고 했다.



성 수석은 “어떤 사람들은 파병이라는 방식으로 전투병이나 비전투병을 고민할 수 있겠지만, 그렇지 않고 다른 방식의 기여 방안도 지혜롭게 찾아볼 수 있을 것”이라고 말했다. 정부는 국익과 국민적 공감대를 고려해 구체적인 기여 방식을 결정한다는 입장이다.



호르무즈 문제를 둘러싼 정치적 부담도 커지고 있다. 미국 측의 기여 요구가 이어지는 가운데 파병에는 국회 동의 절차가 필요하고 이란의 반발 가능성도 고려해야 한다. 진보 성향 야당에 이어 더불어민주당 내부에서도 공개적인 파병 반대·신중론이 나오고 있다.



대미 투자 협상도 남아 있다. 정부는 3500억달러 규모 대미 투자와 관련한 첫 사업을 놓고 미국 측과 협의를 이어가고 있지만 투자 대상과 집행 시기 등은 아직 확정하지 않았다.



김승원·용혜인 장관 후보자를 둘러싼 인사 부담도 이 대통령이 순방 뒤 마주하게 됐다. 김 후보자는 신약 임상시험 승인 청탁 의혹을 둘러싸고 여야 공방이 격화하고 있고, 용 후보자는 비례대표 의원직 겸직과 배우자·기본소득당 관련 의혹으로 민주당 내부에서까지 거취 결단 요구를 받고 있다. 성 수석은 이날 대통령의 기자회견 등과 관련해 “여러 가지 형식의 대국민 소통 자리는 있을 것”이라면서도 구체적인 형식과 시기는 아직 결정되지 않았다고 밝혔다.

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