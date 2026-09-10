장관직도 의원도 포기 못한다는 용혜인… “겸직은 법률이 허용하는 것”

‘장관·비례대표 의원 겸직’을 비롯한 각종 논란에 휩싸인 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 10일 “국회의원·국무위원 겸직은 법률이 허용하는 것”이라며 정면돌파 의지를 밝혔다. 여당인 더불어민주당 내부에서도 거취 결단을 요구하는 목소리가 나오는 가운데 의원직과 장관 후보직 모두 포기하지 않겠다는 뜻을 재확인한 것이다.



용 후보자는 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “모두의 성평등을 이루어 달라는 인사권자의 기대에 부응해 정부에서도 국회에서도 저의 역할을 다 하겠다는 그 마음이 국민들의 삶을 더 나아지게 할 것이라 믿으며 이 자리에 섰다”고 말했다. 이어 “국회의원의 국무위원 겸직은 법률이 허용하는 것이 원칙”이라며 “비례의원에게만 다른 원칙과 잣대를 들이대는 것은 동의하기 어렵다”고 했다. “야당 현역 국회의원을 장관 후보자로 지명한 것 자체가 김대중정부 DJP(김대중·김종필) 연합 이후 첫 번째 사례”라며 “관례로 평가하기 어렵다”고도 강조했다.

용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 10일 서울 여의도 국회 소통관에서 입장 발표 기자회견을 마친 뒤 퇴장하고 있다.

허정호 선임기자

배우자의 기본소득당 급여 지급 등 ‘가족정당’ 의혹에는 “절차적 하자가 없다”고 반박했다. ‘언더조직’ 개입 의혹과 관련해서는 “비공개 정파에 참여한 것은 부인할 생각이 없다”면서도 “낙태 금지, 혼전 순결 등 신념을 가지고 거짓 활동을 하고 있느냐는 질문은 말도 안 되는 이야기”라고 했다. 자신을 둘러싼 일부 의혹 보도에는 “검증이 아닌 폭력”이라고 날을 세웠다.



국민의힘은 즉각 사퇴를 요구했다. 최보윤 수석대변인은 “용 후보자가 자진 사퇴는커녕 끝까지 버티겠다며 오만한 ‘완주 선언’을 내놓았다”며 “국민에 대한 정면 도전이자 참담한 대국민 기만극”이라고 비판했다.



민주당에서도 용 후보자가 직접 거취를 정리해야 한다는 요구가 이어졌다. 친명계 재선 김영진 의원은 이날 MBC 라디오에서 “장관 후보로 지명이 되면 의원을 사퇴하고 장관을 하겠다고 하는 게 보편적인데 용 후보자가 그 결정을 못 하고 있다”며 “그것이 국민들이 생각하는 지점과 괴리가 있다”고 말했다. 송영길 의원도 앞서 용 후보자에게 스스로 결단해야 한다고 요구했다.



여야는 아직 용 후보자의 인사청문회 일정도 잡지 못했다. 민주당과 국민의힘이 청문회 날짜와 증인 채택을 놓고 이견을 좁히지 못하면서 이날 예정됐던 국회 성평등가족위원회 전체회의 개최도 무산됐다.

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