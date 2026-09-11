20·30대 8명중 1명 “주식·채권으로 노후 준비”

주식과 채권 같은 금융자산으로 노후 준비를 하는 20∼30대 청년층이 14년 만에 5배 가까이 늘어난 것으로 나타났다. 국민연금과 예·적금 중심이던 청년층의 노후 준비 수단이 ‘동학개미운동’ 등으로 주식에 대한 관심이 높아진 2021년을 기점으로 다양해진 것이다.

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10일 국가통계포털(KOSIS)에 따르면, 지난해 노후 준비 방법(복수 응답 가능)으로 ‘주식·채권 등’을 꼽은 20대는 12.8%로 집계됐다. 관련 연령대 조사가 공표되기 시작한 2011년(2.6%)과 비교해 10.2%포인트 늘었다. 30대도 2011년(2.8%)에서 지난해 13.4%로 10.6%포인트 올랐다. 14년 만에 20대와 30대 비율은 각각 4.9배, 4.8배 늘었다.



2030세대가 노후 준비 수단으로 주식·채권을 꼽은 비율은 2019년까지만 해도 각각 1.4%, 2.7%에 불과했으나, 동학개미운동 등으로 주식 열풍이 불었던 2021년 각각 11.6%, 11.3%로 급증한 이후 지난해까지 증가세다.



다만, 국민연금과 예·적금 및 저축성보험으로 노후를 준비하는 비율은 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 국민연금은 20대와 30대가 각각 69.0%, 68.7%, 예·적금 및 저축성보험은 각각 45.9%, 41.2%로 집계됐다. 중장년·노년층에서도 노후 대비로 주식·채권을 선택한 비율이 늘었다. 40대는 2011년 2.4%에서 지난해 8.0%로, 50대는 2.4%에서 6.0%로, 60세 이상은 1.4%에서 3.1%로 각각 높아졌다.

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