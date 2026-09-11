20·30대 8명중 1명 “주식·채권으로 노후 준비”

2021년 이후 주식 열풍 영향
주식과 채권 같은 금융자산으로 노후 준비를 하는 20∼30대 청년층이 14년 만에 5배 가까이 늘어난 것으로 나타났다. 국민연금과 예·적금 중심이던 청년층의 노후 준비 수단이 ‘동학개미운동’ 등으로 주식에 대한 관심이 높아진 2021년을 기점으로 다양해진 것이다.
10일 국가통계포털(KOSIS)에 따르면, 지난해 노후 준비 방법(복수 응답 가능)으로 ‘주식·채권 등’을 꼽은 20대는 12.8%로 집계됐다. 관련 연령대 조사가 공표되기 시작한 2011년(2.6%)과 비교해 10.2%포인트 늘었다. 30대도 2011년(2.8%)에서 지난해 13.4%로 10.6%포인트 올랐다. 14년 만에 20대와 30대 비율은 각각 4.9배, 4.8배 늘었다.
2030세대가 노후 준비 수단으로 주식·채권을 꼽은 비율은 2019년까지만 해도 각각 1.4%, 2.7%에 불과했으나, 동학개미운동 등으로 주식 열풍이 불었던 2021년 각각 11.6%, 11.3%로 급증한 이후 지난해까지 증가세다.
다만, 국민연금과 예·적금 및 저축성보험으로 노후를 준비하는 비율은 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 국민연금은 20대와 30대가 각각 69.0%, 68.7%, 예·적금 및 저축성보험은 각각 45.9%, 41.2%로 집계됐다. 중장년·노년층에서도 노후 대비로 주식·채권을 선택한 비율이 늘었다. 40대는 2011년 2.4%에서 지난해 8.0%로, 50대는 2.4%에서 6.0%로, 60세 이상은 1.4%에서 3.1%로 각각 높아졌다.
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