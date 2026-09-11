현대제철 원·하청 교섭 타결… 노란봉투법 시행 후 처음

노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정 법률) 시행 이후 원청과 하청 노사가 함께 교섭해 단체협약을 맺은 1호 사업장이 나왔다.



고용노동부는 10일 현대제철 당진공장에서 원청기업 현대제철과 4개 자회사인 현대ITC, 현대IEC, 현대IMC, 현대ISC 노사가 모두 모여 단체협약 조인식을 했다고 밝혔다. 현대제철과 4개 자회사 노사는 ‘2026년 원·하청 교섭 합의서’에 서명했다.



앞서 노동위원회는 현대제철 사업장에서 자회사 4개 노조와 사내 협력업체 소속 노조의 교섭단위를 분리하라고 판단했다. 초심 결정은 4월16일, 재심 결정은 6월24일 각각 내려졌다. 이후 현대제철은 각 교섭단위별로 교섭을 진행했다. 지난달 20일 상견례를 시작으로 사측은 4개 자회사 노조와 교섭을 이어왔다.



교섭은 중노위가 현대제철의 사용자성을 인정한 산업안전 의제에 대해 현대제철과 자회사 사측이 함께 참여해 논의하는 방식으로 이뤄졌다. 이어 현대제철과 자회사 노사는 자회사 산업안전·보건 관리체계를 지속 개선하고 산업안전·보건 수준을 높이기 위한 중장기 개선 방안(로드맵)을 수립하기로 하며 최종 합의에 이르렀다.



대전지방고용노동청 천안지청은 원활한 교섭 진행을 위해 노사 간 실무협의를 지원했다. 노·사·정 회의도 주재해 원·하청 노사의 입장차를 좁혀 나가는 등 합의 도출을 뒷받침했다.



김영훈 노동부 장관은 “이번 단체협약 체결은 현대제철 사업장이 보다 안전해질 수 있는 뜻깊은 계기”라며 “이런 대화가 촉진되도록 노동부도 최대한 지원해 원·하청 교섭 현장 안착에 총력을 다하겠다”고 했다.

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