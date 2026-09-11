[경제 단신] UAM 시범사업 최종 대상지에 ‘서울시’ 외

UAM 시범사업 최종 대상지에 ‘서울시’

국토교통부는 도심항공교통(UAM) 지역시범사업 대상지로 서울시를 선정했다고 10일 밝혔다. 국토부는 이번 사업 공모에 서울·경기·부산·울산·충북 5개 광역지자체가 참여했으며, 이 중 비행환경과 인프라 활용성, 서비스 수요 등 실현 가능성을 평가했다. 서울시는 공공의료와 한강 관광을 연계한 복합형 UAM 서비스 모델을 제안했다. 국토부는 서울시에 국비 최대 10억원을 지원하고 지방비를 1대 1로 매칭해 사업계획 수립과 초기 상용화 기반을 마련토록 뒷받침한다.

HD현중 ‘엔진·SMR’ 미래사업 1조 투자



HD현대중공업이 육상용 발전엔진과 소형모듈원자로(SMR)에 1조원이 넘는 투자를 단행하며 미래 경쟁력 강화에 나선다. HD현대중공업은 발전엔진 신규 생산기지와 SMR 주기기 전용 공장 건립에 총 1조722억원을 투자한다고 10일 공시했다. 우선 8336억원을 들여 울산 울주군 온산읍에 3GW 규모의 ‘힘센(HiMSEN)엔진’(사진) 생산기지를 구축해 2028년 5월부터 본격 가동할 예정이다. 또 신규 공장과 전남 영암의 HD현대엔진에선 육상 발전용 엔진을 만들어 전체 힘센엔진 생산능력을 현재 연간 3GW에서 2030년 7.2GW로 확대할 계획이다. 울산조선소에 들어설 SMR 주기기 제작 전용 공장은 2386억원을 들여 2029년 상반기 완공할 예정이다.

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