대구 도시철도 4호선 차량 방식 ‘시민 뜻’으로…공론화위원회 첫발

대구 도시철도 4호선 건설과 관련해 시민 의견 수렴을 위한 ‘공론화위원회’가 공식 출범했다.

10일 대구시에 따르면 공론화위원회는 시의회, 시민단체, 학회 등의 추천을 받은 후보 중 관련 분야 전문가 15명으로 구성하고, 이날 위원 위촉식과 첫 회의를 개최했다.

추경호(가운데) 시장과 공론화위원들이 위촉식을 가진 뒤 단체 기념 촬영을 하고 있다. 대구시 제공

수성구민운동장역에서 이시아폴리스까지 12.6㎞를 잇는 대구 도시철도 4호선 건설사업은 2020년 예비타당성 통과를 시작으로 국토교통부의 기본계획 승인과 공사 발주를 거쳐 설계를 완료했다. 현재 착공을 위한 사업계획승인 신청을 앞두고 있다.

하지만 4호선에 적용된 쇠바퀴 무인 경전철(철제차륜 AGT) 차량 방식이 도시 경관을 해치고 소음을 일으키는 등 환경 영향과 충돌하는 쟁점이 지속적으로 제기되면서 논란이 이어져 왔다.

대구시는 애초 3호선과 같은 단궤열차(모노레일) 방식을 추진했으나, 차량 공급사의 형식 승인 문제 등으로 인해 한차례 차량 방식을 바꾼 바 있다. 이에 시는 4호선 건설 방식을 원점에서 재검토하겠다는 추경호 대구시장의 공약에 따라, 민선 9기 출범 이후 시민이 직접 정보를 학습하고 토론하는 ‘숙의형 공론화’ 방안을 추진하기로 했다.

공론화위원회는 앞으로 공론화 과정을 설계하고 대시민 홍보, 여론조사, 토론에 참여할 시민참여단 선정 등을 수행한다. 이후 시민참여단의 깊이 있는 토론 결과를 바탕으로 차량 방식 등 주요 안건에 대해 최종 권고안을 마련해 시에 제출하게 된다.

시는 이번 공론화위원회 출범을 시작으로 차량 형식을 철저히 검증하고 시민들의 의견을 폭넓게 수렴할 계획이다. 또한 시민 참여형 토론 과정을 통해 정책 결정의 투명성과 공정성, 주민 수용성을 확보할 수 있도록 공론화위원회 운영을 행정적으로 지원한다.

추경호 시장은 “이번 공론화 과정이 공정하게 진행되도록 하고, 이를 통해 도시철도 4호선 건설 방식에 대한 그동안의 논란을 불식시키는 계기로 삼아 ‘대구만의 새로운 협치 모델’이 창출되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

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