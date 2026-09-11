경남 “2035년 세계 SMR 시장 60% 점유 목표”

경남도가 총 4조6990억원을 투입해 2035년까지 글로벌 소형모듈원자로(SMR) 제조시장의 60%를 점유하고, 경남을 세계 최고 수준의 SMR 생산거점으로 육성하겠다는 대형 프로젝트를 본격 가동한다.



경남도는 10일 브리핑을 열고 연구개발부터 제조, 시험·인증, 수출에 이르는 전주기 생태계 구축과 주력산업 연계를 골자로 한 ‘경남 SMR 글로벌 육성전략 2.0’을 공식 발표했다. 도는 ‘경남 원자력산업 대도약, 세계 최고 SMR 생산거점’을 비전으로 정하고 △산업육성 △시장창출 △글로벌 거점완성 3대 추진전략과 11대 핵심과제를 실행한다.



이를 통해 2035년까지 △글로벌 SMR 제조시장 점유율 60% 달성 △부품·기자재 설계·제조·검사 기술 자립 100% △독자 수출 SMR 기업 100개 육성 △경남 SMR 파운드리 기반 1호기 수출이라는 구체적인 목표를 달성할 계획이다. 앵커기업인 두산에너빌리티를 중심으로 2028년 완공을 목표로 하는 세계 최초 SMR 전용 공장 구축과 혁신 제조 기술 개발도 함께 추진한다.



또한 SMR 제조부품 시험검사 지원센터와 로봇활용 제작지원센터를 구축해 동남권 SMR 인증거점을 조성하며, 제품 개발부터 시험·검증, 최종 인증서 발급까지 한곳에서 해결하는 일괄 지원체계를 완성할 방침이다. SMR을 단순 발전 설비를 넘어 경남의 강점인 주력산업과 적극 결합한다. 국제 협력도 대폭 강화한다.

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