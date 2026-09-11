“그 정도 멤버로 왜 한국 못 이겨?”…히딩크, 2002년 伊 판정 시비 반박

거스 히딩크 전 한국 축구대표팀 감독이 2002 한일월드컵 당시 한국과 이탈리아의 16강전을 둘러싼 판정 논란에 대해 24년 만에 다시 입을 열었다.

히딩크 감독은 최근 이탈리아 축구 전문기자 잔루카 디 마르지오와의 인터뷰에서 당시 경기를 회상했다. 그는 “졌으면 신사답게 행동하라”면서 이탈리아 축구계가 패배의 원인을 심판 판정에서 찾는 데 대해 반박했다.

한국은 2002년 6월 18일 대전월드컵경기장에서 열린 16강전에서 이탈리아를 연장전 끝에 2-1로 꺾었다. 이탈리아는 크리스티안 비에리의 선제골로 앞서갔지만 후반 설기현에게 동점골을 내줬고, 연장전에서 안정환의 골든골을 허용해 패했다.

거스 히딩크 감독. 연합뉴스

경기 이후 이탈리아에서는 에콰도르 출신 바이런 모레노 주심의 판정이 논란이 됐다. 다미아노 토마시의 득점이 오프사이드로 취소된 장면과 연장전에서 프란체스코 토티가 퇴장당한 판정 등이 대표적이다. 이탈리아에서는 24년이 지난 현재까지도 당시 경기를 편파 판정의 사례로 거론하는 목소리가 이어지고 있다.

이번 인터뷰에서 디 마르지오는 히딩크 감독에게 “모레노 주심이 심판복 안에 한국 대표팀 유니폼을 입고 있었던 것 아니냐”는 질문까지 던졌다. 히딩크 감독은 “그런 질문은 특정한 방향으로 치우친 관점을 보여주기 때문에 마음에 들지 않는다”고 답했다.

이어 비에리의 당시 플레이를 언급하며 “그렇게 따진다면 비에리는 전반전에 팔꿈치로 상대를 가격했기 때문에 경고를 받았어야 했다. 그러나 모레노는 그것을 보지 못했다. 심판에게 패배의 원인을 돌리는 것은 쉽다”라고 반박했다.

히딩크 감독은 당시 이탈리아 대표팀의 전력을 강조하며 심판에게 패배의 책임을 돌리는 태도도 비판했다. 그는 당시 이탈리아에 비에리, 토티, 파올로 말디니, 잔루이지 부폰 등 세계적인 선수들이 있었다며 “그 정도의 선수들을 보유했다면 90분 안에 경기를 지배하고 승리했어야 했다”고 강조했다.

한국의 결승골을 넣은 안정환을 둘러싼 이탈리아의 반응에도 비판적인 입장을 보였다. 당시 안정환은 이탈리아 프로축구 페루자 소속이었으며, 월드컵에서 이탈리아를 상대로 골든골을 넣은 뒤 현지에서 거센 비난을 받았다.

이에 히딩크 감독은 “그러면 안정환을 뛰지 않게 했어야 하나. 골을 넣지 말라고 했어야 하나”라고 일갈하며 “말도 안 되는 일”이라고 평가했다.

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