메뉴 주문하면 직원이 무대서 춤춘다…홍대 인근 메이드 카페 2곳 적발

사진은 기사내용과 직접적인 관련이 없음. 게티이미지뱅크

특정 메뉴 주문 시 직원이 춤을 추는 등 변종 영업을 한 서울 홍대 인근 메이드 카페 2곳이 경찰에 적발됐다.

10일 서울 마포경찰서는 지난달 12일부터 이번달 7일까지 마포구 내 메이트 카페를 대상으로 단속을 벌였다고 밝혔다.

메이드 카페는 하녀 복장의 직원이 손님을 응대하는 형태의 카페다. 현재 마포구에는 총 29개의 메이드 카페가 운영 중이다.

메이드 카페는 성 상품화 논란과 더불어 미성년자 접객 행위 및 성매매 우려 등이 나오면서 단속 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

마포서는 이들 중 위법 영업 위험성이 크다고 판단한 19곳에 대해 금천·영등포·구로경찰서와 합동 점검단을 구성하고 현장 단속에 나섰다.

집중 단속 대상은 △ 미성년자의 직원을 성적 수치심을 일으키는 대화에 참여시키는 행위 △ 직원이 손님과 술을 마시거나 노래와 춤으로 유흥을 돋우는 행위 △ 영업장 밖에서 스티커 사진을 찍고 돈을 받는 영업장 외 영업 행위 등이다.

이번 단속으로 ‘라이브쇼’라는 특정 메뉴를 주문하면 직원이 업장 내 설치된 무대에서 춤을 춘 업소 2곳이 적발돼 식품위생법상 영업자 준수사항 위반 혐의로 입건됐다.

마포경찰서 관계자는 “구청과 협업해 위법 소지가 있는 메뉴판을 시정하도록 하고, 변칙 영업 모니터링과 주기적인 점검을 지속하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지