전현무, 배성재 중계 참교육에 "나 다시 돌아갈래"

방송인 전현무가 2026 아이치-나고야 아시안게임 중계를 앞두고 SBS 캐스터 배성재, 정우영에게 중계 교육을 받았다.

SBS는 오는 19일 개막하는 '2026 아이치-나고야 아시안게임'을 앞두고 캐스터로 나서는 전현무의 중계 교육 과정을 담은 영상을 공개했다.

SBS는 오는 19일 개막하는 '2026 아이치-나고야 아시안게임'을 앞두고 캐스터로 나서는 전현무의 중계 교육 과정을 담은 영상을 공개했다. SBS 제공

공개된 영상에서 배성재와 정우영은 전현무의 중계를 지켜보며 기본적인 상황 설명과 발성, 화면 확인 등에 대해 조언했다.

전현무가 "재미만 있으면 됐다"며 자신감을 보이자 두 사람은 "친절한 상황 설명이 먼저" "더 크게" "자막 읽어" "화면을 놓치면 안 된다"며 주문을 이어갔다. 배성재와 정우영은 직접 캐스터 시범을 보이며 중계 방법을 설명했다.

계속된 교육에 전현무는 결국 "나 다시 돌아갈래"라고 말하며 어려움을 토로했다.

전현무는 이번 대회에서 높이뛰기 결승과 양궁 리커브 종목의 캐스터로 나설 예정이다.

2026 아이치-나고야 아시안게임은 오는 19일 개회식을 시작으로 10월 4일까지 열린다.

<뉴시스>

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