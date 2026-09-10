'MC몽 고소 취하' 김민종 "평생 못 잊을 110일…많은 것 잃고 얻었다"

가수 겸 배우 김민종이 MC몽에 대한 명예훼손 고소를 취하하며 "많은 것을 잃고 많은 것을 얻은 시간이었다"라고 말했다.

김민종은 10일 입장문을 통해 MC몽에 대한 명예훼손 혐의 고소를 취하한 사실을 알리며 "소식을 접하신 많은 분께서 '왜 그리 쉽게 고소를 취하하느냐'며 걱정 어린 말씀을 해주셨다, 하지만 더한들, 그리한들 이미 지난 시간이고 엎질러진 물이다, 앞으로 더 나은 저를 만나는 시간을 갖기 위해, 저 자신을 위해 깊은 고민 끝에 이러한 결정을 했다"라고 했다.

배우 김민종. 뉴스1

이어 "(지난) 110일이라는 시간은 평생 잊을 수 없는 시간"이라며 "그로 인해 많은 것을 잃었지만, 또 많은 것을 얻은 시간이라고 생각한다, 그 과정에서 저를 믿어주고 응원해 주신 많은 분께 깊이 고개 숙여 감사하고, 또 죄송하다는 말씀을 올린다"라고 덧붙였다.

마지막으로 "앞으로 저 김민종은 더욱더 깊이 성찰하며, 더 나은 민종이가 될 수 있도록 열심히, 열심히 살아가겠다"라며 "너무 죄송하다, 그리고 너무나 감사하다"라고 했다.

한편 이날 김민종의 법률대리인 법무법인 오킴스(오성헌 변호사)는 "지난 9월 1일 MC몽에 대해 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 혐의로 서울 종로경찰서에 제기했던 고소를 9월 9일 취소했다"고 밝혔다.

이번 결정은 MC몽이 자신의 발언에 대해 잘못을 인정하고 직접 사과한 데 따른 것이다.

앞서 MC몽은 지난 5월 자신의 사회관계망서비스(SNS) 라이브 방송에서 차가원 원헌드레드 레이블 회장의 작은아버지 차 모 씨의 불법 도박 의혹을 제기하면서 "룸살롱을 돌면서 불법 온라인 도박을 하는데 그 곁에서 수천만 원의 팁을 받는 사람이 있다"라며 "그 사람이 연예인 김민종 씨"라고 실명을 언급한 바 있다.

이에 김민종은 방송 다음 날 곧바로 법률대리인인 법무법인 오킴스를 통해 입장문을 내고 "현재 이야기되고 있는 저에 관한 내용들은 사실이 아님을 분명히 말씀드린다"라고 밝혔다.

이어 김민종 측은 지난 2일 "MC몽을 상대로 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 혐의로 서울 종로경찰서에 고소장을 제출했다"라고 알린 바 있다. 이후 김민종 측은 10일 MC몽이 직접 찾아와 용서를 구하고 사과했다면, 후배에게 기회를 주는 차원에서 고소를 취하했다고 밝혔다.

<뉴스1>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지