HD현대중공업, ‘엔진·SMR’ 미래사업에 1조원 투자

HD현대중공업이 육상용 발전엔진과 소형모듈원자로(SMR)에 1조원이 넘는 투자를 단행하며 미래 경쟁력 강화에 나선다.

HD현대중공업은 발전엔진 신규 생산기지와 SMR 주기기 전용 공장 건립에 총 1조722억원을 투자한다고 10일 공시했다. 인공지능(AI) 데이터센터 확대로 급증하는 전력 수요에 대응하고 글로벌 전력 기반시설 시장을 선점한다는 구상이다.

HD현대중공업은 우선 8336억원을 들여 울산 울주군 온산읍에 3GW 규모의 ‘힘센(HiMSEN)엔진’(사진) 생산기지를 구축할 방침이다. 약 21만5000㎡ 부지에 엔진 조립·시운전 공장과 크랭크샤프트 가공 공장, 엔진 블록 주조 공장 등을 건설하고, 내년 1분기에 착공해 2028년 5월부터 본격 가동할 예정이다.

울산 본공장에선 선박용 힘센엔진 생산에 집중하고, 신규 공장과 전남 영암의 HD현대엔진에선 육상 발전용 엔진을 생산할 계획이다. HD현대중공업은 이를 통해 전체 힘센엔진 생산능력을 현재 연간 3GW에서 2030년 7.2GW로 확대할 것이라고 밝혔다.

SMR 주기기 제작 전용 공장에는 2386억원을 투자한다. 울산조선소 안에 공장을 건립해 2029년 상반기 완공할 계획이다. SMR은 대형 원전보다 출력을 줄이고 주요 설비를 모듈화한 차세대 원전으로, 안정적인 전력 공급과 탄소 배출 저감이 가능해 AI 데이터센터의 전력 공급원으로 주목받고 있다. HD현대중공업은 올해 미국 에이페리온에너지그룹, 코반에너지그룹과 각각 6271억원과 9560억원 규모의 발전설비 공급 계약을 체결하며 현지 데이터센터 전력시장에도 진출한 바 있다.

한편 HD현대는 이날 HD현대중공업 울산조선소에서 1·2·3차 협력사들과 상생협력 협약을 체결했다. 5개 계열사인 HD현대중공업과 HD현대삼호, HD현대마린솔루션, HD현대일렉트릭, HD건설기계가 협력사 대금을 현금이나 현금성 수단으로 지급하고, 금융 지원과 작업환경 개선에 나선다. 생산성과 안전 수준을 높이기 위한 교육·장비 지원도 병행한다. 1·2차 협력사도 그 이하 협력사의 대금 지급 조건을 개선하고 상생결제를 확대하기로 했다. HD현대는 약 7500개 협력사가 혜택을 볼 것으로 전망했다.

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