송은이, 금주 결심한 이유…"숙취로 촬영장 이탈하기도"

방송인 송은이가 금주를 결심한 이유를 밝혔다.

9일 유튜브 채널 '비보티비'에는 '논알콜 회식하는 대표들의 만남 힘든 세상 술 없이 어떻게 살아가나요'라는 제목의 영상이 공개됐다.

방송인 송은이가 9일 유튜브 채널 '비보티비'에서 금주를 결심한 이유를 밝혔다. 유튜브 채널 '비보티비' 화면 캡처

영상에서는 매일 음주를 즐겨 금주에 어려움을 겪는 청취자의 사연이 전해졌다.

이를 듣던 송은이는 "1월7일부터 계속 금주하고 있다. 정확하게 끊었다"고 말했다.

김숙이 "날짜를 구체적으로 기억하는 건 끊은 게 아니라 참고 있는 증거"라고 농담하자 송은이는 "난 내가 너무 자랑스러워서 얘기하는 거다. 내가 얘기하는 건 '안 먹을 거니까 다 알고 있어'라는 의미"라고 설명했다.

이에 김숙은 "언니는 술 끊었어야 된다. 너무 실수가 잦았다"며 "평양냉면 특집 찍을 때도 언니 전봇대랑 얘기하지 않았냐. 아직 영상 갖고 있다"고 폭로했다.

당황한 송은이는 "그 구독자 밥 사줘야한다. 너무 미안하다. 여러모로 마음의 부담이 있다"며 "연락 달라. 지금은 아마 등 돌렸을 것"이라고 사과했다.

앞서 송은이와 김숙은 2022년 '평양냉면 고수'라는 구독자를 만나 함께 식사하는 콘텐츠를 찍었으나, 송은이가 숙취로 괴로워하다 촬영장을 이탈한 바 있다.

김숙은 당시 상황을 떠올리며 "이제 와서 하는 얘기지만 나 진짜 중간에서 뭘 어떻게 해야 할지 모르겠더라"고 말했다.

그러면서 "은이 언니가 술이 덜 깬 상태로 왔는데 평양냉면이 안 들어가는 거다. 그래서 한 모금 먹더니 방송인이니까 '좋다' 하더니 결국 고꾸라져서 잤다"고 말해 웃음을 안겼다.

송은이가 "그때부터 아마 술을 끊어야지 생각했던 거 같다"고 해명하자 김숙은 "아니다. 올해부터 끊지 않았냐. 그 뒤로 3년을 더 마셨다"고 밝혔다.

송은이는 금주를 결심한 이유에 대해 "건강 문제가 더 크다. 건강한 할머니가 되려고 좋은 걸 챙겨 먹는데 좋은 걸 챙겨 먹으면서 안 좋은 걸 안 먹는다는 생각을 못 한 거다. 안 좋은 것부터 끊어야겠다는 생각이 컸다"고 밝혔다.

<뉴시스>

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