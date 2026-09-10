위성이 찍자 AI가 표적 포착… 한화시스템 ‘우주 정찰의 눈’ 첫 공개

한화시스템은 위성이 촬영한 영상을 인공지능(AI)으로 실시간 분석하는 ‘우주 AI 솔루션’을 해외 시장에서 처음 공개했다고 10일 밝혔다.

한화시스템이 9일(현지시간) 폴란드 키엘체에서 열린 동유럽 최대 방위산업 전시회 ‘MSPO 2026’에서 글로벌 우주산업 및 방산업계 주요 관계자들이 참석한 가운데 ‘우주 AI 솔루션 론칭 행사’를 열고 있다. 한화시스템 제공

한화시스템은 9일(현지시간) 폴란드 키엘체에서 열린 동유럽 최대 방위산업 전시회 ‘MSPO 2026’에서 실제 운용 중인 위성이 촬영한 동유럽 지역 영상을 AI로 분석하는 과정을 시연했다. 이 솔루션은 위성이 지상국으로 전송한 영상 데이터를 AI가 판독해 항공기·선박·차량 등의 객체와 이동 경로, 이상 징후를 자동으로 탐지하고 핵심 정보를 제공하는 기술이다. 위성 영상 수집부터 AI 분석, 지휘관의 의사결정 지원까지 전 과정을 하나의 체계로 통합했다.

전자광학(EO) 위성과 합성개구레이다(SAR) 위성의 영상을 함께 분석하는 기능도 갖췄다. SAR 위성은 날씨나 주야간 조건에 관계없이 촬영할 수 있지만 흑백 레이다 영상이어서 육안 판독이 어렵다. 한화시스템은 AI로 SAR 영상 속 객체를 초 단위로 식별하고, EO 영상과 융합해 분석 정확도를 높였다고 설명했다.

한화시스템은 이 솔루션을 K9 자주포와 천무 다연장로켓 등 한화의 타격·사격지휘체계와 연동해 위성 정찰부터 타격까지 무기체계의 운용 효율성을 높일 계획이다. 향후 초저궤도 초고해상도 SAR 위성과 우주 AI 데이터센터를 연결한 ‘우주·지상 융합 인프라’도 구축할 방침이다.

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