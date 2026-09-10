최수종, '한국인의 밥상' 촬영 중 오열…무슨 일?

배우 최수종이 KBS 1TV '한국인의 밥상' 촬영 도중 눈물을 보인다.

10일 오후 7시40분 방송되는 '한국인의 밥상' 15주년 특집 2부 '한 상 배워갑니다'에서는 최수종이 충남 서천에서 가수 이찬원, 윤주모, 글로벌 밥파원들과 함께하는 모습이 공개된다.

사진=KBS 제공

이날 최수종은 글로벌 밥파원들과 함께 수육을 삶는다.

갓 삶은 수육에 광천 토굴에서 가져온 새우젓을 곁들여 맛본 최수종은 만족감을 드러낸다.

수육과 새우젓을 맛본 뒤에는 미국 캘리포니아주에서 온 밥파원 새리와 함께 즉석에서 춤을 추며 분위기를 띄운다.

그러나 촬영 도중 최수종이 갑작스럽게 눈물을 흘리는 모습도 공개된다.

최수종은 북받치는 감정을 주체하지 못한 채 두 손으로 얼굴을 감싸며 눈물을 보였다고 제작진은 전했다.

이를 지켜본 이찬원과 윤주모, 글로벌 밥파원들은 최수종에게 손하트를 보내며 "사랑해요"라고 외친다.

최수종이 촬영 중 눈물을 흘린 이유는 방송에서 공개될 예정이다.

<뉴시스>

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