[美공화 전대] 트럼프 "중간선거 승리땐 美성인에 5000달러 배당금"

도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 11월 중간선거에서 공화당이 상원과 하원 모두 승리할 경우, 미성년자를 제외한 전국민에게 5000달러(약 668만원)를 지급하겠다고 9일(현지 시간) 공약했다.

트럼프 행정부에 대한 불만이 높아지면서 최소 하원은 민주당이 다수당을 차지할 것이란 관측이 나오는 가운데, 금전 보상을 내걸고 유권자들을 유혹하고 나선 모양새다.

도널드 트럼프 미국 대통령

트럼프 대통령은 이날 텍사스주 댈러스의 아메리칸 에어라인 센터에서 열린 1일차 공화당 전당대회 기조연설에서 "내 약속은 이렇다. 만약 공화당이 하원과 상원 양쪽을 모두 승리한다면, 우리 경제의 엄청난 성공 덕분에 미국 내 모든 성인 시민에게 5000달러의 배당금을 지급하겠다"고 밝혔다.

그는 "성공한 기업이 주주들에게 현금을 배당하듯이, 또는 지난해 제가 군인들에게 1776달러를 지급했듯이 말이다"면서 "우리가 지급할 이 배당금에 대한 유일한 조건은 반드시 미국 내에서 사용해야 한다는 것이다. 캐나다로, 중국으로, 독일로 가서 그 돈을 사용하는 것은 원치 않는다"고 설명했다.

미국 시민권을 보유한 전체 유권자들이 대상으로 보이며, '트럼프 배당금'이라고 직접 명명했다. 구체적인 지급 시기나 재원 조달 방안은 언급하지 않았다.

트럼프 대통령은 "민주당이 이것을 할 수 없는 이유는 그들은 관세를 부과히지 않기 때문이다"며 "그들은 돈을 걷어들이지 않고, 그들이 아는 것이라곤 빈곤과 우리나라를 파멸시키는 방법 뿐이다"고 말했다.

이어 "우리는 엄청난 돈을 벌고 있다. 따라서 공화당이 승리하면, 여러분들은 5000달러를 받게될 것이다"며 "이 것은 트럼프 배당금으로 불릴 것이다. 축하한다"고 부연했다.

중간선거는 대통령 임기 중간 집권 세력에 대한 중간평가 성격을 띠며, 집권당이 의회 주도권을 넘겨주는 경우가 많다.

트럼프 대통령 역시 집권 2기 강경한 이민정책과 이란 전쟁 등으로 상당한 불만 여론에 직면해있다. 특히 전쟁 장기화로 고유가 흐름이 반복되면서 미국 내 기름값이 상승해 유권자들의 불만이 날로 높아지고 있다.

공화당은 현재 상원과 하원 모두 다수당이지만, 중간선거에서 최소 하원이 넘어감 상원 역시 안심할 수 없다는 관측이 높다. 이에 트럼프 대통령은 의회 주도권을 지키기 위해 각종 수단을 동원하고 있는데, 사실상 현금 살포에 가까운 공약까지 내어놓은 것이다.

미 NBC는 이러한 공약 실행에 약 1조35000억달러(1807조9200억원)이 소요될 것으로 추산하며, 백악관은 이러한 자금이 어디서 조달되며 어떻게 이행될지에 대한 질문에 답하지 않았다고 전했다.

AP통신도 1조달러 이상이 필요할 것으로 추산되며, 이는 코로나19 팬데믹 초기 1인당 1200달러의 지원금이 지급된 경기부양책보다 규모가 더 크다고 지적했다.

만 80세인 트럼프 대통령의 이날 연설은 장장 105분간 진행됐다. 2016년과 2024년 전당대회에서 각각 75분, 92분간 연설했는데 이를 뛰어넘는 기록이다.

공화당 대의원과 지지자들도 쉬지않고 환호와 박수, 웃음을 보내며 트럼프 대통령의 흥을 키웠다.

트럼프 대통령은 민주당을 급진적 공산주의라고 비판하는가 하면, 이번 중간선거에서 공화당이 패배할 경우엔 지옥이 펼쳐질 것이라고 우려했다. 선거 승리를 위해 민주당을 악마화하고 유권자들의 공포심을 자극하는 전략이다.

트럼프 대통령은 "미국의 미래를 급진좌파 민주당에 맡긴다면, 우리나라는 향후 10년을 그저 일어서는데 허덕일 것이며 이는 비극이 될 것이다"며 "공화당에 투표하라"고 말했다.

이어 "만약 우리가 패배하면 여러분은 국경도, 감세도, 안전과 안보도, 여러분의 부도 모두 잃게될 것이다"며 "우리나라는 지옥같은 시기를 겪을 것이다"고 주장했다.

또한 "우리는 미국 내 공산주의자들을 물리칠 것이고, 미국의 자유를 위해 투표할 것이다"고 강조했다.

특히 경합지인 미시간주 상원의원 선거 민주당 후보인 압둘 엘사예드를 "극단주의자"라고 부르며 여러차례 공격했다.

통상 미국 양당 전당대회는 대통령선거에 앞서 열리지만, 공화당은 트럼프 대통령 의중을 반영해 이례적으로 중간선거용 전당대회를 이틀간 개최했다.

트럼프 대통령은 이날 연설에 그치지 않고, 10일에도 JD 밴스 부통령의 기조연설 이후 마무리 발언에 나선다.

<뉴시스>

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