송은이, 33년째 묵인 연금저축 수익률 공개…"은행서 해지 권유까지"

방송인 송은이가 33년째 지키고 있는 연금저축의 수익률을 공개했다.
9일 유튜브 채널 '비보티비'에는 송은이와 김숙이 투자 현황에 대해 이야기하는 모습이 담긴 영상이 게재됐다.
김숙은 "주식시장에 따질 게 한두 개가 아니다. 나 ETF 수익이 -37%다"라고 토로했고, 송은이는 "지금 물린 사람들이 한두 명이 아니다"고 거들었다.
두 사람의 대화는 금융상품과 투자 성적으로 이어졌다.
송은이는 연금저축 누적 수익률이 30%대라며 "연금저축 누적 수익률이 있지 않냐. 누적은 단기 수익률과 다르다"고 말했다.
앞서 송은이는 1993년에 가입한 금융상품을 현재까지 유지하고 있다고 밝힌 바 있다.
그는 월급 20만원이던 시절 은행 연금저축에 가입했으며 당시 적용된 금리가 20%대라고 설명했다. 이후 은행으로부터 상품을 해지하라는 권유를 여러 차례 받았지만 지금까지 유지했다고 밝혔다.
다만 송은이는 자신의 사례가 '고금리 적금으로 큰돈을 벌었다'는 식으로 알려지는 데 대해 선을 그었다.
그는 해당 상품에 대해 "적금이 수익이나 노후 완성과는 거리가 있다"며 "세제 혜택을 받고 연금을 들기 위해 했던 거고 금액이 많지 않다. 가입 당시 20%대였던 이율이 현재도 10% 수준"이라고 설명했다.
이어 "마치 내가 그것 때문에 노후가 다 준비된 것처럼 보여지는데 그건 아니다"며 "무엇보다 금액이 많지 않다"고 전했다.
<뉴시스>
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