추석 벌초 전 '예초기 사고' 주의…10명 중 8명 "보호구 안 써"

예초기를 사용하는 농업인 10명 중 8명은 안전모나 안면보호구 등 보호 장비를 전혀 착용하지 않는 것으로 나타났다. 추석을 앞두고 벌초 등 예초기 사용이 늘어나는 만큼 각별한 주의가 요구된다.

행정안전부는 추석을 앞두고 예초기를 사용할 때 개인보호구를 철저히 착용하는 등 안전사고 예방에 주의해달라고 10일 당부했다.

부산 금정구 영락공원에서 부산시설공단 관계자들이 대대적인 벌초작업을 하고 있다. 뉴시스

농촌진흥청의 '2025년 농업인의 업무상 손상 조사'에 따르면 농기계 관련 손상사고 가운데 예초기로 인한 사고 비율은 14.3%로, 경운기(25.0%) 다음으로 높았다.

특히 응답자의 84.3%는 예초기 작업 때 안전모나 안면보호구 등 적절한 보호구를 '전혀 착용하지 않는다'고 답했다. '항상 착용한다'는 응답은 6%에 그쳤다.

예초기 사고로 인한 손상 유형은 베임·찔림이 38.3%로 가장 많았다. 날아오거나 떨어진 물체에 맞는 사고가 27.6%, 넘어짐·미끄러짐 17.2%, 무리한 힘·동작 11.3%, 회전하는 기계 끼임 5.6%로 뒤를 이었다.

다치는 부위는 다리·발이 49%로 절반에 달했다. 이어 척추(14.9%), 얼굴·머리(12.7%), 손목(9.8%) 순이었다.

행안부는 예초 작업 전에 돌이나 나뭇가지, 쓰레기 등을 미리 치워 칼날에 부딪혀 튈 수 있는 이물질을 최소화해야 한다고 당부했다. 작업 중에는 반경 15m 이내에 다른 사람이 접근하지 않도록 해야 한다.

예초기 사용 시에는 반드시 안면보호구나 보안경, 무릎보호대, 안전화, 안전모, 장갑 등 보호구를 착용하고 긴 옷을 입어야 한다.

예초기에는 보호 덮개를 장착하고 작업 전 칼날의 고정 상태와 마모 여부 등을 확인해야 한다. 특히 돌 등 이물질과 부딪힐 경우 튀어 오를 위험이 높은 이도날 사용은 자제하고 칼날에 이물질이 끼었을 때는 반드시 전원이나 동력을 차단한 뒤 장갑을 낀 손으로 제거해야 한다.

하종목 행안부 예방정책국장은 "추석을 앞두고 벌초 등으로 예초기 사용이 늘어나는 만큼 신체 부위별 보호구 착용을 철저히 하고 무엇보다 안전을 최우선으로 작업해 주시길 바란다"고 말했다.

<뉴시스>

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