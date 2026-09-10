신동빈, 창립 60주년 앞두고 ‘롯데다움’ 강화…자체 AI 디자인 플랫폼 개발

롯데가 내년 그룹 창립 60주년을 앞두고 인공지능(AI)을 활용한 디자인 혁신에 나선다. 그룹의 브랜드와 디자인 철학을 AI에 학습시켜 ‘롯데다운’ 결과물을 만드는 자체 디자인 플랫폼도 개발한다.

롯데는 10일 롯데월드타워에서 신동빈 롯데 회장과 롯데지주 대표이사·실장, 주요 계열사 대표 등 50여 명이 참석한 가운데 ‘2026 롯데 디자인전략회의’를 개최했다고 밝혔다.

올해로 3회째인 디자인전략회의는 롯데의 브랜드 정체성과 디자인 전략을 점검하고 미래 방향을 논의하는 자리다. 올해 주제는 ‘상상, 그 너머를 상상하라(Imagine the Unimagined)’로 정했다.

롯데는 내년 창립 60주년을 맞아 기존 브랜드 철학을 계승하면서 향후 그룹을 이끌 디자인 프로세스를 구축하는 방안을 집중 논의했다. 특히 그룹의 브랜드 가치에 AI 기술을 접목해 디자인 혁신을 추진하는 전략을 공유했다.

이를 위해 그룹 내부 디자인 플랫폼인 ‘롯데 AI 디자인 스튜디오’를 개발할 계획이다. 그룹의 경영·브랜드·디자인 철학을 AI의 생성 및 검증 과정에 반영해 롯데의 정체성에 부합하는 디자인 결과물을 만들어내는 플랫폼이다.

회의장에서는 롯데그룹을 대표하는 브랜드와 사업을 조명하는 전시와 상품 개발 프로세스 혁신 사례도 소개됐다. 젊은 디자이너들로 구성된 ‘크리에이티브 보드’가 AI를 활용해 개발한 ‘로티로리 로봇의 롯데월드 안내 서비스’와 ‘증강현실(AR) 기반 내비게이션 서비스’도 공개됐다.

롯데 관계자는 “롯데그룹이 걸어온 60년을 돌아보고 앞으로의 60년을 준비하기 위한 방향성을 집중적으로 논의했다”며 “롯데 고유의 헤리티지를 계승·발전시켜 ‘롯데다움’을 강화해 나가겠다”고 말했다.

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