日, ‘드론 떼’로 中 잠수함 찾는다… 양자센서 개발 추진

일본이 다른 나라의 잠수함을 소형 드론(무인기)으로 탐지하는 센서 개발에 나선다. 초계 헬리콥터 등이 담당하던 수색 임무 일부를 무인화해 현장 요원의 부담을 줄이는 한편, 해상 진출을 강화하는 중국을 염두에 두고 감시 능력을 강화한다는 계획이다.

10일 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 일본 방위성은 재무성에 제출한 2027회계연도 예산 요구에 액수를 명시하지 않은 채 2031년 회계연도까지 센서를 개발하겠다는 내용을 담았다. 자국 기업에 센서 개발을 의뢰하고, 내년부터 5년간 실증 작업을 거쳐 성능을 확인한다는 계획이다.

고이즈미 일본 방위상. UPI 연합뉴스

새로운 센서는 양자 자기 기술을 이용해 바닷속을 잠항하는 잠수함을 찾아내는 개념이다. 잠수함은 은밀 기동을 위해 선체에서 발생하는 자기 신호를 억제하는 기술을 갖추고 있으나, 감도가 높은 센서를 제작·투입한다면 미세하게 발생하는 자기 변화를 포착할 수 있다는 판단이다.

이 센서는 저비용으로 단시간 내 대량 생산이 가능한 소형 드론에 탑재할 방침이다. 초계기보다 해수면 가까이에서 비행할 수 있어 수중에 있는 잠수함을 찾아내기가 용이하다는 판단이다. 이를 대량으로 배치하면 수의 힘으로 감시 능력을 강화할 수 있다는 계산도 깔려 있다.

또 해상자위대 함정을 드론 발사 거점으로 활용해 비행 거리가 비교적 짧은 소형 드론의 한계를 보완한다는 구상이다.

최근 중국군은 일본 주변 해역에서 활발히 활동 중이다. 잠수함 보유 수량에서도 일본과 차이가 크다. 일본 방위백서에 따르면 2026년 현재 중국이 보유한 현대식 잠수함은 58척으로, 약 20척인 일본 해상자위대의 3배에 달한다.

자위대는 현재 중국 등의 잠수함 조기 탐지를 위해 초계 헬리콥터와 P-1·P-3C 초계기 등을 운용하고 있다. 음파를 포착할 수 있는 부표를 바다에 떨어뜨리는 방식으로 정보를 수집 중이다. 해상자위대 관계자는 “잠수함은 항공기에 비해 속도가 느리기 때문에 발견만 하면 대응할 수 있다”고 말했다.

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