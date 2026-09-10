“저희가 도울게요”…폭우에 물 차오른 상가 뛰어든 중학생들

집중호우가 쏟아져 상가 내부로 비가 들이치는 것을 목격한 중학생들이 상인들에 침수 사실을 알리고 복구 작업을 도운 선행이 뒤늦게 알려졌다.

울산 화진중학교 3학년 강민승 학생(왼쪽)과 2학년 이소찬 학생. 뉴시스(울산시교육청 제공)

10일 뉴시스에 따르면 울산 화진중학교 3학년 강민승 학생과 2학년 이소찬 학생은 울산 동구 일대에 시간당 80㎜가 넘는 집중호우가 쏟아진 지난달 30일 침수 피해를 입은 상가를 찾아 복구 작업을 도왔다.

두 사람은 이날 인근 초등학교 운동장에서 축구를 하다 비를 피해 이동하던 중 도로가 물에 잠기고 상가 안으로 빗물이 들어오는 모습을 목격했다. 곧바로 문이 닫혀 있던 상가 5곳 가운데 3곳에 연락해 침수 상황을 알렸고, 상인들이 가게로 돌아오자 “저희가 도와드릴게요”라고 말하고 작업에 나섰다.

두 학생은 가게 안에 있던 집기를 안전한 곳으로 옮긴 뒤 인근 가게에서 빗자루와 쓰레받기를 빌려 빗물을 퍼냈다. 약 한 시간 동안 상인들과 함께 복구 작업을 이어가며 추가 피해를 막는 데 힘을 보탰다.

학생들의 선행은 도움을 받은 상인의 가족이 학교 측에 감사의 뜻을 전하면서 알려졌다.

강민승 학생은 “비가 계속 내리면 피해가 더 커질 것 같아 당연히 도와야겠다고 생각했다”고 말했다. 이소찬 학생은 “상인분들이 얼마나 속상하실지 생각하니 가만히 있을 수 없었다”며 “사장님께서 고맙다고 말씀해 주셨을 때 큰 보람을 느꼈다”고 밝혔다.

신승택 화진중학교 교장은 “학생들이 위기 상황에서 주변의 어려움을 외면하지 않고 스스로 이웃을 도왔다는 점이 매우 자랑스럽다”며 “앞으로도 학생들이 배려와 나눔을 생활 속에서 실천할 수 있도록 인성교육에 힘쓰겠다”고 말했다.

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