농장·주택에 정당 사무실이?…기본소득당 “월세 아껴 현수막 더 걸겠다는 의지”

9일 김진서 기본소득당 청년최고위원 겸 부대변인이 여의도 국회 소통관에서 기본소득당 시·도당 사무실 관련 반박 기자회견을 하고 있다. 왼쪽부터 신지혜, 노서영 기본소득당 최고위원 겸 대변인, 김 청년최고위원 겸 부대변인. 뉴시스

기본소득당이 시·도당 중 일부가 사무실이 아닌 농장이나 주택에 주소를 등록하고 보조금을 수령했다는 ‘유령사무실’ 논란과 관련해 “사무실 월세를 내는 대신 현수막 한 장이라도 더 걸겠다는 의지였다”고 해명했다.

노서영·신지혜 기본소득당 대변인과 김진서 부대변인은 9일 기자회견을 열고 시·도당 사무실 운영과 관련된 의혹에 대해 해명하면서 “보조금 수령을 위해 가짜 시·도당을 만들었다고 폄훼하는 것은 조직력 강화를 위해 애써온 기본소득당의 역사를 비하하는 것”이라고 밝혔다.

이어 “창당 과정에서 등록 요건을 충족하지 못한 곳은 없었다”고 강조하면서 “당헌·당규에 따라 당비를 시·도당에 배분했다. 각 시·도당은 한정된 재원 속에서 일상적인 정치활동을 이어왔다”고 설명했다.

또 “사무실 월세를 내는 대신에 현수막 한 장이라도 더 걸겠다는 의지와 판단에 따라 당원의 집을 사무실로 등록해 당원 연락 등 업무를 봐왔다”며 “이를 두고 ‘유령사무실’이라고 곡해하지 말라”고 목소리를 높였다.

용혜인 성평등 장관 후보자의 비례대표 의원직 겸직 논란에 대해서도 입장을 밝혔다. “비례대표 의원이 장관을 겸직했던 전례가 아예 없었던 것은 아니”라며 “총선과 대선 뿐 아니라 정부 운영에서도 연합정치를 실현하는 새로운 도전을 향해 기본소득당이 나서고 있다”고 주장했다.

용 후보자의 사당화 논란에 대해서는 “당직자 중 의원실에서의 근무 경험을 갖게 하거나 의원실에서 근무한 뒤 당직을 맡은 것은 기본소득당의 원내외 정책 역량을 강화하기 위한 방편”이라고 말했다.

송영길 더불어민주당 의원이 기본소득당을 두고 ‘빌붙어 국고에 의존해 사는 정당’이라고 비판한 것과 관련해서는 “국민의힘의 비이성적인 일차원적 비난에 동참하는 대신 기본소득당이 제안한 정치개혁에 힘을 모아달라”고 호소했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지