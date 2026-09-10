야노시호, 새하얀 한복 자태…"결혼식 다시 하고 싶다"

일본 모델 야노시호가 한복을 입은 모습을 공개한다.

10일 오후 8시30분 방송되는 KBS 2TV 예능 프로그램 '신상출시 편스토랑'에서는 '가문의 레시피' 특집이 펼쳐진다.

이날 야노시호는 한국을 찾은 어머니와 함께 시간을 보낸다. 올해 100세가 된 할머니를 돌보느라 제대로 쉬지 못한 어머니를 위해 첫 한국 여행을 준비했다.

공개된 영상에서 야노시호는 어머니와 함께 주방에 섰다. 그는 한국 음식을 제대로 먹어본 적 없는 어머니를 위해 찌개와 반찬을 만들었다.

야노시호의 어머니는 딸의 요리 모습을 지켜본 뒤 "한국 며느리 다 됐다"라고 말했다.

야노시호는 한복을 좋아하는 어머니를 위해 함께 한복을 입고 한국 여행에 나섰다.

새하얀 한복을 입은 야노시호가 등장하자 출연진은 "선녀 강림" "정말 잘 어울린다" "역시 톱 모델"이라고 감탄했다.

야노시호의 어머니 역시 "너무 예쁘다"며 딸의 모습을 바라봤다.

야노시호는 한복에 대한 만족감을 드러내며 "한복 입고 결혼식 다시 하고 싶다"고 말했다.

야노시호는 2009년 이종격투기 선수 겸 방송인 추성훈과 결혼했으며, 2011년 딸 추사랑을 얻었다.

<뉴시스>

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