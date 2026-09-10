강원대, 외국인 유학생 25명 크리에이터로 양성한다

강원대가 외국인 유학생들을 지역 콘텐츠를 제작하는 크리에이터로 육성한다.

강원대 앵커사업단은 학교기업 BR미디어, 사회과학대학 미디어커뮤니케이션학과 등과 함께 오는 10월까지 외국인 유학생 25명을 대상으로 ‘인공지능(AI) 기반 강원 글로컬 G-크리에이터 양성 프로그램’을 운영한다고 10일 밝혔다.

강원대 유학생들이 제작한 영상. 강원대 제공

이번 프로그램은 생성형 AI를 활용한 콘텐츠 기획과 영상 제작 역량을 강화하고 외국인 유학생의 시선으로 강원지역 관광자원과 생활문화 등 다양한 지역 콘텐츠를 발굴·제작하기 위해 마련됐다.

강원대 서암관에서 진행되는 교육은 미디어 콘텐츠 기획과 촬영, 편집, 현장실습을 중심으로 운영한 1차 교육의 후속 과정이다.

1차 과정에서는 강원 관광과 외국인 생활기, 지역 먹거리, 축제 등을 주제로 기획안과 스토리보드를 작성하고 현장 촬영과 영상 편집을 실습했다.

강원시청자미디어센터와 연계해 제작 콘텐츠 시사회와 우수작 선정 프로그램을 운영하고 방송·미디어 분야 현장 인턴십을 통해 교육 결과를 실제 산업현장 경험으로 연결했다.

이번 2차 교육에서는 생성형 AI 활용 역량 강화에 초점을 맞춰 AI를 활용해 강원지역 관광자원을 소재로 콘텐츠를 기획하고 영상으로 제작하는 전 과정을 학습한다. 팀별로 강원 관광 SNS 콘텐츠를 직접 제작·게시할 예정이다.

AI 활용 교육과 콘텐츠 제작 실습은 총 5회에 걸쳐 진행된다. 추후 제작 콘텐츠 시사회와 시상식을 열어 결과물을 공유한다.

강원대 앵커사업단은 이번 교육을 통해 외국인 유학생들이 지역 콘텐츠 제작 역량을 갖추고 이를 지역기업 홍보와 지역문제 해결 등에 활용할 수 있도록 지원할 계획이다.

교육 수료 후에는 평가를 거쳐 우수 수료자 5명 이내를 선발해 지역 미디어·콘텐츠 기업에서 5일간 현장 실무 인턴십에 참여할 기회를 제공할 계획이다. 이를 통해 콘텐츠 제작 교육과 기업 현장 경험을 연계하고 외국인 유학생의 취업 역량과 지역 정착 가능성을 높일 방침이다.

표시영 미디어커뮤니케이션학과 교수는 “이번 프로그램을 통해 외국인 유학생들이 생성형 AI와 콘텐츠 제작 역량을 익히고 자신만의 시선으로 강원지역의 다양한 모습을 콘텐츠로 표현해 보길 바란다”며 “교육에서 쌓은 경험이 지역기업과 지역사회로 연결되고 향후 취업과 지역 정착에도 활용될 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.

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