KIA 김도영, 부러진 코뼈 수술… AG 출전 강행 의지

경기 중 타구에 얼굴을 맞아 코뼈가 부러진 KIA 타이거즈 간판타자 김도영이 수술을 받았다.



프로야구 KIA 구단은 10일 "김도영은 9일 밤 구단 지정병원에서 비골 골절 정복술을 받았다"며 "입원 치료 후 11일 퇴원할 예정"이라고 전했다.

질주하는 김도영. 연합뉴스

비골 골절 정복술은 부러진 코뼈를 원래 위치에 맞추는 수술이다. 회복 기간은 환자의 상태와 부상 정도에 따라 다르다.



구단 관계자는 "김도영의 복귀 시점은 회복 상태를 지켜본 뒤 판단할 것"이라며 "일단 1군 엔트리는 말소하지 않을 예정이다. 퇴원 후 회복 상태를 보고 기술 훈련 시점을 정할 계획"이라고 밝혔다.



김도영은 9일 전남광주 기아챔피언스필드에서 열린 2026 KBO리그 NC 다이노스와 홈 경기 0-3으로 뒤진 4회말 무사 1루에서 기습 번트를 시도하다 배트를 맞고 튀어 오른 타구에 얼굴을 맞고 교체됐다.



그는 곧바로 구단 지정 병원으로 이동해 검사를 받았고, 코뼈가 부러졌다는 진단이 나왔다.

김도영은 올 시즌 122경기에서 타율 0.306, 40홈런, 99타점, 10도루의 성적을 내며 정규시즌 최우수선수(MVP)급 활약을 펼쳤다.



또한 류지현 감독이 이끄는 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 대표팀에 선발돼 오는 14일 대표팀에 합류한 뒤 17일 일본 나고야로 이동할 예정이다.



김도영은 아시안게임 출전 강행 의지를 밝힌 것으로 알려졌다.

<연합>

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