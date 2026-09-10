기아, 하노버서 ‘PV7’ 최초 공개… 유럽 1위 ‘PV5’ 잇는다

기아의 대형 전동화 목적기반차량(PBV) ‘더 기아 PV7’이 독일 하노버에서 열리는 세계 최대 상용차 박람회에서 처음으로 공개된다. 기아는 ‘PV5’의 흥행에 이어 두 번째 PBV 모델인 PV7을 유럽 시장에 선보이며 현지 전동화 모빌리티 시장 내 영향력을 더욱 강화한다는 구상이다.
기아는 오는 14일(현지시간) 독일 하노버에서 개막하는 ‘IAA 트랜스포테이션 2026’에서 1531㎡ 규모의 전시 부스를 마련하고 PV7 라인업 3대와 PV5 라인업 7대를 전시한다고 10일 밝혔다. 이 자리에서 기아는 고객의 비즈니스와 라이프스타일에 맞춘 모빌리티 솔루션으로서의 PBV 비전을 함께 발표할 계획이다.
‘IAA 트랜스포테이션 2024’를 통해 유럽 PBV 시장 진출을 선언했던 기아는 2회 연속 참가하며 상용 전동화 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 방침이다. 현지 상용차 시장의 강력한 전동화 흐름과 지난해 말 유럽에 출시된 PV5의 인기가 기아가 PV7 공개 무대로 IAA를 선택한 배경으로 꼽힌다.
시장조사기관 ‘데이터포스’에 따르면 올해 상반기 유럽 전기 경상용차(eLCV) 시장 규모는 12만5069대로 전년 동기 대비 10.2% 증가했다. 같은 기간 내연기관을 포함한 전체 경상용차(LCV) 시장이 8.7% 축소된 120만6458대에 그친 것과 대조적인 모습이다. PV7이 진입할 유럽 미드사이즈 전기 밴(eMVAN) 시장은 5만7804대 규모로 전년 대비 9.2% 성장하며 전체 유럽 미드사이즈 밴 시장 성장률(2.3%)을 크게 웃돌았다.
PV5가 포함된 유럽 C-세그먼트 전기 밴(eCVAN) 시장도 빠르게 확대되고 있다. 올해 상반기 eCVAN 시장은 전년 동기 대비 26.6% 늘어난 4만4810대 규모를 기록하며, 전체 중형 밴 시장 내 비중을 기존 10.7%에서 13.2%로 확대했다. 지난해 말 현지 출시된 PV5는 올해 상반기에만 1만3603대가 팔리며 eCVAN 시장 점유율 1위(30.4%)를 차지했다. 출시 1년이 채 되지 않은 시점에서 시장의 주도권을 빠르게 확립했다는 평가다.
PV5의 흥행 비결로는 패신저, 카고, 샤시캡 등 다채로운 라인업을 통해 개인 고객과 기업의 다양한 수요를 적재적소에 공략한 점이 꼽힌다. 현대차그룹의 전기차 전용 플랫폼 ‘E-GMP’의 기술력을 바탕으로 PBV 맞춤형으로 개발된 전용 플랫폼 ‘E-GMP.S’가 상품성을 뒷받침했다.
기아는 PV5 개발 초기부터 개인 고객은 물론 고객사 및 특장 협력업체들과 긴밀히 협력해 실제 사용자의 요구 사항을 차량과 솔루션에 적극 반영했다. 그 결과 PV5는 한국 브랜드 최초이자 심사위원단 전원 일치로 세계 최고 권위의 상인 ‘2026 세계 올해의 밴(IVOTY)’을 수상하는 등 글로벌 시장에서 기술력을 인정받았다.
기아는 PV5의 성공을 발판 삼아 내년에는 PV7을 현지에 정식 출시하고 상용차 시장의 전동화 트렌드를 계속 주도해 나갈 계획이다. PV7은 E-GMP.S 플랫폼을 바탕으로 넓고 유연한 공간을 제공해 전문적인 업무 현장부터 일상적인 이동과 여가 활동에 이르기까지 폭넓은 활용성을 제시할 예정이다.
한편 기아는 PV5 등 PBV 라인업 외에도 EV2, EV3, EV4, EV5, EV6, EV9에 이르기까지 6종의 승용 EV 라인업을 바탕으로 올해 상반기 유럽 시장(ACEA 기준)에서 전년 동기 대비 6.9% 증가한 29만697대를 판매하며 점유율 4.0%를 기록했다.
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