김창옥, 9년째 두 집 살림 사연…"아이들 다시는 제주도 안 온다고"

소통전문가 김창옥이 서울과 제주도를 오가며 두 집 살림을 하게 된 사연을 공개했다.

9일 방송된 MBC 예능 프로그램 '라디오 스타'에는 김창옥과 가수 장기하, 스윙스, 그룹 아이들 소연이 게스트로 출연했다.

이날 김창옥은 "두 집 살림한 지 8~9년째"라며 서울과 제주도를 오가며 생활 중이라고 말했다.

그는 과거 허리디스크 수술을 받은 뒤 강연 일정이 많이 체력적으로 힘든 시기를 겪었다며 "'여기서 더 하면 문제가 생기겠다' 싶어서 아내에게 얘기했다"고 설명했다.

이어 제주도가 고향인 만큼 아내에게 며칠 동안 혼자 고향에 다녀올 수 있게 해달라고 부탁했고, 주말에는 아이들과 함께 제주도로 내려오라고 했다고 밝혔다.

그러면서 "속으로 '안 오면 더 좋다'고 했다"고 덧붙여 웃음을 안겼다.

이후 김창옥은 친구에게 제주도에서 지낼 집을 알아봐달라고 부탁했다. 그는 "바닷가에 작은 옛날 집 좀 알아봐달라 했는데 '그런 게 제일 비싸'라고 하더라"고 말했다.

우여곡절 끝에 마련한 제주도집에선 아이들이 놀랄 만한 일이 벌어졌다.

김창옥은 "아이들이 와서 자는데 어느 날 천장에서 지네가 아이 얼굴 위로 떨어졌다"며 "아이들이 '다시는 제주도에 안 오겠다'고 했다. 당시 아이들은 초등학교 2~3학년 정도였다"고 전했다.

그러면서 "지네에게 감사하다"고 덧붙여 웃음을 더했다.

<뉴시스>

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