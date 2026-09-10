어깨동무 연예인봉사단 공식 출범…유랑극단·콘서트 추진

김혜연 어깨동무 연예인봉사단 부단장(가운데)이 8일 서울 영등포구 중소기업중앙회 KBIZ홀에서 열린 창단식 축하무대에서 가수들과 함께 공연하고 있다. (사진=어깨동무 연예인봉사단 제공)

가수와 배우, 개그맨, 스포츠인, 모델, 예술인 등이 문화공연과 각자의 재능을 사회공헌 활동으로 연결하기 위해 힘을 모았다.

어깨동무 연예인봉사단은 8일 서울 영등포구 중소기업중앙회 KBIZ홀에서 ‘선행사다리 캠페인 선포식 및 어깨동무 연예인봉사단 창단식’을 열고 공식 활동을 시작했다.

봉사단은 문화·예술·스포츠 분야 참여자들의 전문성과 재능을 공익적 가치로 연결하고, 일회성 행사에 그치지 않는 지속 가능한 사회공헌 체계를 구축한다는 취지로 출범했다.

지방자치단체와 기업, 지역사회, 참여 단원들을 연결해 장애인과 다문화가정, 한부모가정, 청소년 보호시설 등 사회적 취약계층을 지속적으로 지원하는 문화 봉사 체계를 구축한다는 계획이다.

봉사단 측에 따르면 8월 31일 기준 가입명부에는 가수 64명, 배우 30명, 개그맨 20명, 스포츠 28명, 모델 37명을 비롯해 무용·순수예술·악기·진행·제작연출 등 각 분야에서 총 245명이 이름을 올렸다.

봉사단 측에 따르면 조직은 박형석 단장을 중심으로 윤종기 상임고문, 김성환 명예단장, 박래준 사무국장과 한기범·김혜연·임주완 부단장 등으로 구성됐다. 분야별 전문성을 실제 봉사와 문화사업으로 연결하기 위해 가수·배우·개그맨·모델·스포츠 등 각 분야 위원회도 운영한다.

봉사단이 추진하는 주요 문화사업 중 하나는 ‘어깨동무 유랑극단’이다. 문화 향유 기회가 상대적으로 부족한 지역과 시설을 참여 단원들이 직접 찾아가 공연을 펼치는 방식이다.

지방자치단체와 연계한 공연 ‘어깨동무 콘서트’도 추진한다. 지역 주민과 일반 시민을 대상으로 정기 공연과 대규모 콘서트를 마련해 문화공연과 사회공헌 활동을 연계한다는 계획이다.

8일 서울 영등포구 중소기업중앙회 KBIZ홀에서 열린 어깨동무 연예인봉사단 창단식에서 참여 연예인들이 축하공연을 펼치고 있다. (사진=어깨동무 연예인봉사단 제공)

공연 중심의 활동과 함께 생활 현장에서 필요한 봉사도 병행한다. 독거노인과 취약계층 가구 등을 대상으로 도시락 지원과 연탄 배달, 김치 나눔 등을 추진하고 장애인 시설 등에는 생필품을 지원할 계획이다.

아동·청소년을 위한 교육·체험형 재능기부도 주요 사업 가운데 하나다. 취약계층과 다문화가정 아동·청소년을 대상으로 음악·미술·무용 등 문화예술 분야와 농구·야구·골프 등 스포츠 분야의 교육·체험 프로그램을 운영할 예정이다.

봉사단은 공식 출범을 기점으로 취약계층 생필품 지원과 찾아가는 문화공연을 시작하고, 이후 지역축제 연계 공연과 아동·청소년 대상 교육·체험형 재능기부로 사업을 단계적으로 확대할 계획이다.

연말에는 연탄 배달과 김장·도시락 나눔 등 동절기 맞춤형 봉사에 집중하는 한편 지방자치단체와 연계한 ‘어깨동무 콘서트’도 추진한다.

박형석 단장은 “그동안 어깨동무는 일회성 이벤트에 그치지 않고 지속 가능한 나눔 모델을 추구하며, 다양한 장르를 아우르는 아티스트 연대 조직으로 발돋움하기 위해 준비해 왔다”며 “단원들이 각자의 위치에서 조화롭게 재능을 나누며, 소외된 이웃에게 위로와 희망을 전하는 플랫폼이 될 수 있도록 이바지하겠다”고 밝혔다.

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