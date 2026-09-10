김승원, 한동훈 공개한 양씨-최재성 녹취록 "악의적 왜곡·조작"

김승원 법무부 장관 후보자 측은 한동훈 무소속 의원이 공개한 브로커 양모씨와 최재성 전 정무수석 간 녹취록이 일부 내용을 삭제하고 순서를 바꾸는 등 악의적으로 왜곡·조작됐다고 비판했다.



김 후보자 인사청문회 준비단은 10일 설명자료를 내 "사실과 달리 조작된 가짜 녹취록에 기반한 허위 주장을 다루는 보도가 반복돼 건전한 인사청문회 절차를 방해할 소지가 있다"고 밝혔다.

김승원 법무부 장관 후보자가 10일 서울 종로구 적선현대빌딩에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. 연합뉴스

준비단은 2021년 10월 8일 최 전 수석과 양씨 사이 대화 녹취록 원문과 한 의원이 공개한 녹취록을 대조해 공개했다.



양씨는 2021년 제약사 제넨셀의 신약 임상시험 승인을 김 후보자에게 청탁한 의혹이 불거진 인물로, 관련 혐의로 기소돼 1심이 진행 중이다.



한동훈 의원은 연일 양씨와 주변 인물들의 대화와 메시지 내용을 공개하며 김 후보자를 비판하고 있다.



준비단이 공개한 녹취록 원문에는 양씨가 최 전 수석에게 "승인을 좀 빨리 나면 좋잖아. 근데 식약처에서 '어우, 숫자 너무 잘 나왔다.' 그랬는데 담당자가 바뀌면서 좀 딜레이가 됐어"라고 말한 것으로 돼 있다.



반면 한 의원이 공개한 녹취록에선 양씨가 "승인을 좀 빨리 나면 좋잖아. 그랬는데 담당자가 바뀌면서 좀 딜레이가 됐어"라고 말한 것으로 나와 식약처의 긍정적인 반응을 언급한 내용이 빠져 있다.



준비단은 이 같은 차이를 두고 "치료제가 처음부터 식약처 심사를 통과할 가능성이 없었던 것처럼 호도한다"고 한 의원 녹취록의 문제점을 지적했다.



아울러 녹취록 원문을 보면 양씨가 "그래서 식약처장님한테 부탁할 건 아니고, 왜 이게 딜레이가 되는지 확인만 좀 해달라 그랬어요"라고 말했는데, 이 부분은 한 의원이 공개한 녹취록에선 빠져 있다.



청문 준비단은 "양씨가 후보자에게 식약처장이 아니어도 좋으니 왜 심사가 지연되고 있는지만 확인해달라고 말했다고 한 부분을 삭제해 마치 식약처장에게 청탁해달라고 부탁한 것처럼 보이게 했다"고 설명했다.

한동훈 무소속 의원이 지난 9일 서울 여의도 국회 본회의장 앞에서 김승원 법무부 장관 후보자 의혹 관련 브리핑을 하고 있다.

원문에서 양씨가 "승원 오빠(김 후보자)가 메일 보내 달라 그래서 메일 보내줘서 다 확인을 했어. 그랬더니 데이터 체크해보고 하니까 괜찮은 거라고 얘기는 들었는데"라고 말한 부분은 한 의원의 녹취록에선 "승원 오빠가 데이터 체크해보고 하니까…"로 일부분이 생략됐다.



준비단은 또 원문에선 없던 최 전 수석의 "하하"라는 말이 한 의원의 녹취록에 추가돼 양씨의 말을 분리했고, 양씨가 김 후보자에게 전화했다고 말한 부분의 순서를 바꿔 부정한 청탁을 의심케 하는 대화 뒤에 붙여 넣었다고 설명했다.



이외에도 양씨가 "그래서 5억이라도 그러면 빌려 달라고, CB(전환사채) 발행해서 1년만 갖고 이자 주고 하겠다고", "그러니까 나는 지금 소독제 10억원어치 저거를 무조건 빨리 팔아야 돼"라고 말한 부분도 한 의원의 녹취록에는 담기지 않았다.



준비단은 "한 의원이 공개한 후보자 사건 관련 녹취록은 후보자에게 유리하게 해석되는 부분만 교묘하게 삭제하고 순서를 뒤바꾸어 매우 악의적으로 조작돼 있다"고 강조했다.

<연합>

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