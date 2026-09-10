은행권, 예금금리 줄줄이 오른다…하나은행, 0.1%p 인상

한국은행의 기준금리 인상으로 주요 시중은행들이 잇따라 수신상품 금리를 인상하고 있다.

10일 금융권에 따르면 하나은행은 이날부터 대표 정기예금인 '하나의 정기예금' 1년 만기 금리를 기존 연 3.2에서 3.3%로 0.1%포인트 인상했다. 지난 7월 기존 2.9%에서 0.3%포인트 올린 데 이어 이번에 추가 인상에 나선 것이다.

우리은행의 'WON플러스예금' 금리도 1년 만기 기준 기존 연 3.2%에서 3.4%로 0.2%포인트 올랐다.

앞서 신한은행도 지난 3일부터 '신한S드림 정기예금' 등 주요 예·적금 상품의 금리를 0.15~0.3%포인트 인상한 바 있다.

한은이 지난 7월과 8월 두 달 연속 기준금리를 2.50%에서 2.75%로, 다시 3.0%로 인상하면서 은행권 예금금리도 오름세를 보이고 있다. 현재 주요 시중은행들은 일제히 연 3%대의 정기예금 금리를 제공하고 있다.

은행연합회에 따르면 KB국민은행의 'KB Star 정기예금'은 연 3.2%, 신한은행의 '신한My플러스 정기예금'은 연 3.3%, NH농협은행의 'NH올원e예금'은 연 3.25%를 제공하고 있다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지