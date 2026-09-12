20년 난청 앓았어도…만성 중이염 환자, 인공와우로 청력 회복 가능

만성 중이염으로 20년 넘게 난청을 앓은 환자도 인공와우 수술을 받으면 일반적인 감각신경성 난청 환자와 비슷한 수준으로 청력을 회복할 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

특히 만성 중이염 환자는 난청 기간이 길어져도 수술 후 단어를 얼마나 정확하게 알아듣는지를 보여주는 단어인지명료도가 크게 떨어지지 않는 것으로 나타났다.

만성 중이염 환자들은 오랜 기간 난청을 겪으며 보청기로도 큰 효과를 보지 못했는데, 20년 이상 난청을 방치했더라도 인공와우 수술을 통해 청력을 회복할 수 있다는 연구 결과가 최근 나왔다. 게티이미지뱅크

서울아산병원 이비인후과 박홍주 교수팀은 후천성 만성 중이염으로 난청이 발생한 환자와 비염증성 감각신경성 난청 환자의 인공와우 수술 전후 청력을 비교 분석한 결과, 수술 1년 후 두 환자군의 청각 능력이 대등하게 우수한 것으로 확인됐다고 10일 밝혔다.

연구팀은 2006년 7월부터 2021년 7월까지 인공와우 수술을 받은 후천성 만성 중이염 환자 33명과 연령·성별을 일치시킨 비염증성 감각신경성 난청 환자 70명을 대상으로 수술 전후 청력검사와 영상검사 결과를 비교했다.

인공와우는 고도 난청 등으로 보청기를 사용해도 소리를 제대로 듣기 어려운 환자의 청각을 회복시키기 위해 귀 안쪽에 전극을 삽입해 청신경을 직접 자극하는 장치다.

만성 중이염 환자는 중이와 유양동에 만성적인 염증이나 해부학적 변형이 남아 있는 경우가 많아 수술 과정에서 감염이나 전극 돌출 등의 위험이 상대적으로 높다. 이 때문에 인공와우 수술이 제한적으로 시행돼왔다.

연구팀은 이런 위험을 줄이기 위해 먼저 염증을 완전히 제거한 뒤 지방이식으로 중이강을 채우고 인공와우를 삽입하는 방식으로 수술했다.

그 결과 수술 1년 후 만성 중이염 환자군의 단어인지명료도와 순음청력역치 등 전반적인 청각 결과는 일반 감각신경성 난청 환자군과 대등한 수준으로 나타났다.

특히 난청 기간에 따른 차이가 뚜렷했다. 일반 감각신경성 난청 환자군에서는 난청 기간이 20년을 넘으면 수술 후 단어인지명료도가 급격히 낮아지는 경향이 나타났다. 반면 만성 중이염 환자군은 20년 이상 난청을 앓았더라도 단어인지명료도가 감소하지 않고 안정적으로 유지됐다.

연구팀은 만성 중이염 환자에게 남아 있는 골도 청력이 지속적으로 청각을 자극하면서 청각 경로와 신경 기능을 보존하는 데 영향을 미쳤을 가능성이 있다고 분석했다.

다만 수술 전 영상검사에서 내이염이 확인된 경우에는 예후가 달랐다. MRI 검사에서 만성 중이염 환자의 9.1%가 내이염을 동반한 것으로 나타났으며, 내이염이 확인된 환자는 인공와우 수술 후 단어인지명료도가 다른 환자보다 현저히 낮았다.

이에 따라 연구팀은 수술 전 MRI 등 정밀한 영상검사를 통해 내이염 동반 여부를 확인하는 것이 인공와우 수술 후 예후를 예측하는 중요한 지표가 될 수 있다고 설명했다.

박홍주 서울아산병원 이비인후과 교수는 “이번 연구는 만성 중이염으로 장기간 난청을 겪어 보청기조차 소용이 없어진 환자들도 인공와우를 통해 청각을 성공적으로 되찾을 수 있음을 시사한다”며 “성공적인 인공와우 수술을 위해서는 수술 전 MRI 등 정밀한 영상검사를 통해 내이염 동반 여부를 확인하고 최적의 치료 계획을 수립하는 것이 중요하다”고 말했다.

이어 “난청은 다양한 치료 방법이 있으며 치료가 빠를수록 효과적으로 극복할 수 있다”며 “난청의 정확한 원인을 찾아 그에 맞는 적극적인 청각 재활을 하는 것이 중요하다”고 강조했다.

이번 연구 결과는 이비인후과 분야 국제 학술지 ‘이비인후과학회지(Ear, Nose & Throat Journal)’ 최신호에 게재됐다.

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