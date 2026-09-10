김민종, MC몽 명예훼손 형사고소 취하 "용서 구하고 사과한 후배에 기회 주기로"

가수 겸 배우 김민종이 MC몽(본명 신동현)을 상대로 제기했던 명예훼손 형사 고소를 취하했다.

10일 김민종의 법률대리인 법무법인 오킴스(오성헌 변호사)는 "지난 9월 1일 MC몽에 대해 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 혐의로 서울 종로경찰서에 제기했던 고소를 9월 9일 취소했다"고 밝혔다.

가수 겸 배우 김민종(왼쪽), MC몽. 뉴스1

이번 결정은 MC몽이 자신의 발언에 대해 잘못을 인정하고 직접 사과한 데 따른 것이다.

MC몽은 지난 5일 자신의 틱톡 라이브 방송을 통해 "김민종을 언급한 것 자체가 잘못이었다"는 취지로 사과했다. 김민종 측은 "이에 앞서 두 사람은 진솔한 대화를 나누었으며, MC몽은 사실관계를 제대로 확인하지 않은 채 감정적으로 김민종을 비난했던 잘못을 인정하고 진심으로 용서를 구했다"라고 설명했다.

김민종은 앞서 MC몽의 발언과 그에 따른 의혹의 확산으로 논의 중이던 할리우드 차기작 출연과 광고 계약 진행이 중단되는 등 적지 않은 금전적, 정신적 피해를 보았다고 밝힌 바 있다. 그러나 MC몽이 자신의 발언에 대해 사과하고 직접 용서를 구한 만큼, 김민종은 후배의 사과와 진심을 받아들이는 한편, 끝까지 법적 책임을 묻기보다는 이번 일을 마무리하기로 결정했다.

김민종은 MC몽의 사과를 받아들이며 "이제는 서로를 응원하면서 각자의 자리에서 앞으로 나아가자"는 격려의 뜻을 전했고, 오해와 갈등을 매듭지었다. 김민종은 "잘못을 인정하고 사과한 사람에게 다시 한번 기회를 주는 것도 필요하다고 생각했다"며 MC몽의 사과를 받아들인 이유를 밝혔다.

김민종은 "지난 넉 달 동안 씻기 어려운 상처와 피해를 본 것은 사실이지만, 반성하고 용서를 구한 후배의 마음을 외면하고 싶지 않았다"며, "법적 대응보다 사람을 품는 것이 더 의미 있는 선택이라고 생각했다"고 밝혔다. 이어 "그동안 걱정해 주시고 응원해 주신 팬 여러분과 언론 관계자 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "저는 앞으로도 본연의 자리에서 좋은 음악과 연기, 그리고 더 성숙한 모습으로 인사드리겠다"고 전했다.

법무법인 오킴스는 "이번 고소 취소는 그동안 김민종이 입은 피해나 기존 입장을 번복하는 의미가 아니라, 상대방이 잘못을 인정하고 사과한 점을 고려해 더 이상의 법적 다툼을 이어가지 않기로 한 결정"이라고 설명했다. 이어 "상대방이 공개적으로 잘못을 인정하고 사과한 만큼, 김민종 역시 분쟁을 더 키우기보다 이번 일을 여기서 마무리하는 것이 바람직하다고 판단했다"며 "이번 일이 갈등과 대립이 아닌 화해와 용서의 사례로 남기를 바란다"고 밝혔다.

한편 앞서 MC몽은 지난 5월 자신의 사회관계망서비스(SNS) 라이브 방송에서 차가원 원헌드레드 레이블 회장의 작은아버지 차 모 씨의 불법 도박 의혹을 제기하면서 "룸살롱을 돌면서 불법 온라인 도박을 하는데 그 곁에서 수천만 원의 팁을 받는 사람이 있다"라며 "그 사람이 연예인 김민종 씨"라고 실명을 언급한 바 있다.

이에 김민종은 방송 다음 날 곧바로 법률대리인인 법무법인 오킴스를 통해 입장문을 내고 "현재 이야기되고 있는 저에 관한 내용들은 사실이 아님을 분명히 말씀드린다"라고 밝혔다.

이어 김민종 측은 지난 2일 "MC몽을 상대로 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 혐의로 서울 종로경찰서에 고소장을 제출했다"라고 알린 바 있다.

<뉴스1>

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