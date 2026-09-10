지하 파고, 한 층 올리고, 옆으로 넓히고…분당 느티마을4단지 변신

지난 9일 찾은 경기도 성남시 분당구 정자역 '더샵 분당하이스트'(구 느티마을 4단지) 리모델링 현장은 지하주차장과 지상의 골조공사 마감에 한창이었다.

더샵 분당하이스트는 기존 1006세대에서 리모델링을 통해 1149세대로 143세대가 늘어난다. 수평으로 1세대를 늘리고 수직으로 1세대씩 더 올리는 방식이다. 지하로는 기존 지하 1층에서 지하 4층으로 3개 층을 더 깊게 파낸다. 기존 부지의 남는 공간에 별동도 1동을 새로 지어 16개동에서 17개동이 됐다.

지상 대부분을 차지했던 주차공간은 모두 지하 1~4층으로 내려갔다. 기존에는 601대만 수용 가능했으나 리모델링을 통해 1966대의 주차공간을 확보하면서 세대당 1.66대 수준으로 늘었다. 엘리베이터는 지하주차장과 세대를 직접 연결해 편의성을 높였다.

지하 공간은 위에서 아래로 점차 파내려가는 이른바 '탑다운(Top-down)' 방식으로 철골을 활용한 슬래브지지공법을 적용했다. 기존 골조를 그대로 두고 한 층씩 파내려가는 만큼 고난도 기술이 필요한 공법이다. 지하 1층에는 기존 아파트 벽의 흔적이 남아있다.

지상 공간은 최근 아파트 트렌드에 맞춰 녹지 공원으로 조성된다. 수평증축이 이뤄진 세대에 들어서면 복도와 발코니를 확장한 흔적을 찾아볼 수 있다. 이를 통해 세대당 면적도 전용면적 58㎡에서 66·74㎡로, 66·67㎡는 66·84㎡로 평수가 커진다. 평형도 기존에는 4개 타입이었으나 총 28개 타입으로 늘었다.

일반적으로 리모델링은 층고를 더 높이기 어렵다는 것이 한계로 꼽힌다. 포스코이앤씨는 개방성을 높이기 위해 무덕트형 환기시스템을 적용하고 거실 우물천장용 직간접 특화조명인 루미나2.0을 설치하는 방식으로 우물천장 폭을 확대했다.

이 단지는 이달 중 늘어난 143세대에 대해 일반분양을 실시하고 내년 10월 준공 예정이다. 분양가는 미정으로 조만간 모집공고를 통해 확정 공개된다.

포스코이앤씨는 국내 리모델링 시장의 선두주자로 꼽힌다. 2012년부터 리모델링 전담조직을 준비해 2014년 리모델링 시장에 본격 진출했다. 올해만 해도 서울 영등포구 문래현대5차, 송파구 가락한신 등 총 3321억원 규모의 사업을 따냈다. 지금까지 수주한 리모델링 단지는 서울 22곳을 포함해 총 46곳으로 누적 수주고가 14조3000억원에 달한다.

준공된 지 15~20년 된 아파트는 재건축 연한에 미치지는 못하지만 노후화된 환경을 개선하고자 하는 수요가 점차 늘어나고 있다. 재건축 대비 사업성도 고려해야 하는 만큼 리모델링 시장도 점차 확대되는 추세다.

포스코이앤씨 현장 관계자는 "리모델링 공사가 재건축보다 더 복잡하고 정밀한 기술을 필요로 하고, 공사기간도 재건축보다 빠르다고 할 수는 없다"면서도 "인허가 등 사업에 필요한 절차가 재건축보다 더 짧고 빠르다"고 설명했다.

2024년 준공된 서울 강동구 '더샵 둔촌포레'는 둔촌동 현대 1차아파트를 리모델링한 단지다. 지상 14층, 5개동 498세대 규모였던 기존 둔촌 현대 1차 아파트는 지하 2층~지상 14층, 8개동 572세대로 탈바꿈했다.

전날 방문한 더샵 둔촌포레는 신축 아파트 단지라고 해도 믿을 만큼 깔끔한 외관과 화려한 문주, 티하우스 등 지상 녹지를 갖췄다. 리모델링을 한 흔적은 각 동의 측벽 외관이 디자인 차이로 겨우 알아볼 수 있다.

국내 최초로 500세대 이상 대규모 리모델링한 단지로 주목받았던 둔촌포레는 3개 동을 별도로 증축했다. 신축동에는 어린이집을 비롯한 커뮤니티 시설을 집중 배치했다.

주차대수는 기존에 368대 수준이었으나 지하 2개 층을 굴착해 703대로 2배 가까이 늘렸고 역시 엘리베이터가 주차장에서 각 세대로 직접 이어지도록 했다. 조합원 세대는 기존의 전용 84㎡가 93·95㎡ 면적으로 확장됐으며 신축동은 84㎡, 112㎡가 추가되며 평형이 다양해졌다. 이처럼 리모델링을 거친 후 일반분양분 청약에서 최고 155대 1의 경쟁률을 기록했다.

포스코이앤씨는 내년에도 용인 수지 동부, 분당 매화마을 2단지, 수원 영통 벽적골 주공 8단지 등 리모델링 단지에 대한 이주·착공 절차를 밟을 예정이다.

이원현 포스코이앤씨 상무는 "수주 단계부터 사업관리, 공사 수행에 이르는 리모델링 전 과정에서 축적된 차별화된 기술력과 사업 수행 역량을 바탕으로, 일반분양을 통해 주택공급에 기여하고 노후 공동주택의 가치를 높이는 최적의 솔루션을 제공해 리모델링 시장을 선도해 나갈 것"이라고 말했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지