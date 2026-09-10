애플, 접는 ‘아이폰 듀오’ 공개…한국 판매가 329만원부터

애플이 9일(현지 시간) 진행된 신제품 공개 행사에서 폴더블 폼팩터 라인업 ‘아이폰 듀오’를 전격 공개하며 접는 스마트폰 시장에 지각변동을 예고했다.

애플 첫 폴더블 '아이폰 듀오'. 연합뉴스

존 터너스 애플 최고경영자(CEO)는 신제품 발표 행사 마지막 순서에서 “신제품이 하나 더 있다”며 아이폰 듀오를 선보였다.

터너스 CEO는 “일상의 중심에서 가장 중요할 역할을 하는 기기인 만큼, 더 큰 디스플레이는 콘텐츠 감상과 추억 회상, 시리 AI 및 애플 인텔리전스의 지원, 웹과 개임의 몰입감 등 완전히 새로운 가능성을 열어준다”며 “우리는 폴더블 디자인을 통해 이를 실현하는 것이 최선의 방법이라고 생각한다”고 설명했다.

아이폰 듀오 국내 출고가는 256GB 기준 329만원이다. 사전 주문은 오는 10월 16일부터 시작되며, 정식 판매는 오는 10월 23일이다.

애플의 첫 폴더블 제품인 아이폰 듀오는 책처럼 좌우로 펼쳐지는 형태로 제작됐으며 닫았을 때 여권과 유사한 컴팩트한 형태를 지녔다. 모서리 두 곳에 곡률을 다르게 준 비대칭 형상을 채택해 자연스럽게 기기를 펼칠 수 있도록 한 것이 특징이다.

듀오를 펼치면 7.6인치(19.3㎝) 슈퍼 레티나 XDR 디스플레이가 나타난다. 이는 아이폰 18 프로맥스보다 50%, 프로보다 80% 넓은 화면이다. 접었을 때는 5,4인치(13.6㎝) 외부 디스플레이를 사용할 수 있다.

프레임은 티타늄으로 제작됐으며 방진·방수 등급은 IP68이다. 그렉 조스위악 애플 글로벌 마케팅 담당 수석부사장은 “아이폰 듀오는 5등급 티타늄과 세라믹 섬유 인서트가 결합해 우수한 내구성을 자랑한다”며 “올해 말부터는 두 디스플레이 모두에서 애플 펜슬(USB-C)을 지원해 노트 작성과 스케치 등이 가능해진다”고 설명했다.

카메라는 4800만 화소 메인·울트라 와이드로 구성된 듀얼 퓨전 시스템을 탑재했다. 폴더블 구조로 고화질 후면 카메라로 셀피를 찍으면서 외부 화면으로 구도를 확인하거나 촬영 대상이 외부 화면에서 실시간 프리뷰를 볼 수 있다.

애플은 이날 미국 캘리포니아주 쿠퍼티노 애플파크에서 연례 신제품 공개 행사를 열고 아이폰 18 프로 시리즈와 무선 에어팟5, 스마트 손목시계 애플워치 시리즈 12와 애플워치 울투라 4 등도 함께 공개했다.

아이폰 18 프로는 작년 모델인 17 프로와 비슷하지만 더 큰 크기의 ‘맥스’ 버전도 출시된다.

존 터너스 애플 신임 최고경영자(CEO). 연합뉴스

이날 행사에는 15년간 애플을 이끈 팀 쿡의 뒤를 이어 이달 취임한 터너스 CEO가 신제품 공개 무대에 처음으로 올라 주목을 받았다. 터너스 CEO는 “이 자리에 서게 돼 기쁘다”며 “우리는 지능, 성능, 배터리, 카메라 등 중요한 분야에서 획기적인 발전을 이뤘다”고 말했다. 그러면서 “애플은 인공지능(AI)에 가장 적합한 기기”라고 강조했다.

신형 아이폰 프로에는 2㎜ 공정 기반의 ‘A20 프로’ 칩이 탑재됐다. 6코어 중앙처리장치(CPU)와 7코어 그래픽처리장치(GPU)를 갖췄다. 애플은 GPU 성능이 전작에 비해 40% 향상됐다고 했다. 배터리 성능은 동영상 재생 기준 아이폰 프로가 최대 36시간, 프로맥스가 45시간이다. 아이폰 18 프로의 경우 유선으로 15분 충전하면 최대 6시간 동영상 재생이 가능하다고 애플은 설명했다.

또 4800만 화소 메인카메라에는 빛의 양을 조절하는 ‘가변 조리개’가 장착됐다. 어두운 곳에서 더 많은 빛을 받아들이고, 밝은 곳에서는 빛을 줄여 촬영 품질을 향상하는 방식이다.

애플은 아이폰 18 프로의 미국 출고가를 1199달러(약 160만원), 프로맥스를 1299달러(약 175만원)로 책정했다.

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