올해 첫 일본뇌염 환자 발생…가을 모기 주의보

작은빨간집모기. 연합뉴스

올해 일본뇌염 환자가 지난해보다 약 5주 일찍 발생하면서 가을 모기에 각별한 주의가 요구된다.

방역당국은 국내 일본뇌염 환자가 대부분 8~11월에 발생하고 특히 9~10월에 집중되는 만큼 모기에 물리지 않도록 주의하고 예방접종을 하도록 권고했다.

질병관리청은 고열과 오한, 구토 등의 증상으로 지난달 15일 의료기관을 찾은 60대 여성이 진단검사 결과 10일 일본뇌염 확진 판정을 받았다고 밝혔다.

역학조사 결과 해당 환자는 모기에 물린 것으로 확인됐으며 일본뇌염 예방접종을 하지 않은 것으로 나타났다. 환자는 만성 신부전 등 기저질환으로 현재 입원 치료를 받고 있다.

국내 일본뇌염 환자는 대부분 8~11월 발생하며 9~10월에 전체 환자의 약 80%가 집중된다. 연령별로는 50대 이상이 65.9%로 높은 비중을 차지한다.

올해는 일본뇌염 주의보와 경보도 예년보다 일찍 발령됐다. 질병청은 올해 3월 20일 주의보를, 6월 17일 경보를 각각 발령했다. 지난해 주의보는 3월 27일, 경보는 8월 1일 발령됐다.

국내 일본뇌염 환자는 2023년 17명에서 2024년 21명으로 늘었다가 지난해 7명으로 감소했다.

작은빨간집모기 정보. 질병관리청

일본뇌염 바이러스에 감염되면 발열과 두통 등 비교적 가벼운 증상이 나타날 수 있다. 하지만 드물게 뇌염으로 진행되면 고열과 발작, 목 경직, 착란, 경련, 마비 등 심각한 증상이 발생할 수 있다.

뇌염 환자의 20~30%는 사망할 수 있으며, 생존하더라도 30~50%는 손상 부위에 따라 다양한 신경계 합병증을 겪을 수 있다. 최근 10년간 일본뇌염으로 인한 사망자는 2019년과 2024년 각각 6명, 2021년 5명이었다.

일본뇌염을 옮기는 작은빨간집모기는 암갈색의 작은 모기로, 주로 야간에 흡혈한다. 국내 전 지역에서 4~10월 활동하는 것으로 알려졌다.

일본뇌염 매개 모기 감시 결과 이달 초인 36주차 기준 평균 모기 지수는 121로 평년(2023~2025년) 평균 381보다 적었다. 다만 일본뇌염 매개 모기가 계속 확인되고 있어 모기에 물리지 않도록 주의해야 한다.

일본뇌염은 예방접종을 통해 예방할 수 있다. 방역당국은 국가예방접종 지원 대상인 12세 이하 어린이(2013년 1월 이후 출생자)는 표준 예방접종 일정에 맞춰 접종할 것을 권고했다.

과거 일본뇌염 예방접종 경험이 없는 18세 이상 성인 가운데 논이나 돼지 축사 인근 등 위험지역에 거주하거나 일본뇌염 전파 시기에 위험지역에서 활동할 예정인 경우에도 예방접종이 필요하다고 질병청은 강조했다.

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