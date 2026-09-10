'엔터사 대표' 된 차태현 "김숙 영입? 3년치 매출 봐야…같이 망하면 안되니까"

매니지먼트 회사를 이끄는 배우 차태현이 김숙 영입을 두고 '3년 치 매출'을 확인해야 한다고 말했다.

9일 유튜브 채널 '비보티비'를 통해 공개된 영상에서 송은이 김숙은 차태현과 전화로 대화를 나눴다.

유튜브 '비보티비'

차태현은 조인성과 함께 베이스캠프컴퍼니를 설립해 대표를 맡고 있다. 현재 차태현, 조인성, 진기주, 임주환이 소속되어 있다. 차태현은 "우리는 사람(직원)이 없어서 (배우를) 못 뽑는다"라면서 "매니저가 없다, (소속 연예인을) 여기서 더 늘릴 생각은 없다"라고 말했다.

이어 "네 명이 한 번에 일을 하는 경우가 많지 않았는데 이번에 한 번에 일하고 있다, 그러면 대표가 가든 아르바이트를 쓰든 그렇게 한다, 사람 뽑는 게 보통 일이 아니다"라고 덧붙였다.

그러면서도 차태현은 "진짜 괜찮은 사람이 FA 나오면 어떠냐, 제니가 나오면 어떻게 할 것이냐"라는 물음에 "우리 제니? 상상만 해도 좋다"라고 답해 웃음을 안겼다.

이어 "인성이와 회사를 처음 시작할 때는 '우리 나이 먹으면 어디 갈 데도 없고 원하는 데도 없지 않나'(라는 생각이었다)"라면서 생각이 비슷한 사람이 있다면 같이 일할 수 있다고 설명했다.

차태현은 "만약 김숙 누나가 온다고 하면 매니저 한 명만 같이 오면 할 수 있다"라면서도 "누나가 왔을 때 최근 3년 얼마를 벌었나 봐야 하지 않나, 누나가 오고 회사가 같이 망하면 안 되지 않나"라고 말해 웃음을 자아냈다.

<뉴스1>

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