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'엔터사 대표' 된 차태현 "김숙 영입? 3년치 매출 봐야…같이 망하면 안되니까"

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유튜브 채널 '비보티비'서 9일 영상 공개

매니지먼트 회사를 이끄는 배우 차태현이 김숙 영입을 두고 '3년 치 매출'을 확인해야 한다고 말했다.

 

9일 유튜브 채널 '비보티비'를 통해 공개된 영상에서 송은이 김숙은 차태현과 전화로 대화를 나눴다.

유튜브 &#39;비보티비&#39;
유튜브 '비보티비'

차태현은 조인성과 함께 베이스캠프컴퍼니를 설립해 대표를 맡고 있다. 현재 차태현, 조인성, 진기주, 임주환이 소속되어 있다. 차태현은 "우리는 사람(직원)이 없어서 (배우를) 못 뽑는다"라면서 "매니저가 없다, (소속 연예인을) 여기서 더 늘릴 생각은 없다"라고 말했다.

 

이어 "네 명이 한 번에 일을 하는 경우가 많지 않았는데 이번에 한 번에 일하고 있다, 그러면 대표가 가든 아르바이트를 쓰든 그렇게 한다, 사람 뽑는 게 보통 일이 아니다"라고 덧붙였다.

 

그러면서도 차태현은 "진짜 괜찮은 사람이 FA 나오면 어떠냐, 제니가 나오면 어떻게 할 것이냐"라는 물음에 "우리 제니? 상상만 해도 좋다"라고 답해 웃음을 안겼다.

 

이어 "인성이와 회사를 처음 시작할 때는 '우리 나이 먹으면 어디 갈 데도 없고 원하는 데도 없지 않나'(라는 생각이었다)"라면서 생각이 비슷한 사람이 있다면 같이 일할 수 있다고 설명했다.

 

차태현은 "만약 김숙 누나가 온다고 하면 매니저 한 명만 같이 오면 할 수 있다"라면서도 "누나가 왔을 때 최근 3년 얼마를 벌었나 봐야 하지 않나, 누나가 오고 회사가 같이 망하면 안 되지 않나"라고 말해 웃음을 자아냈다.

<뉴스1>


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