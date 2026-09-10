정점식, 李 '임기 제한' 발언에 "말장난으로 국민 우롱하지 마라"

정점식 국민의힘 원내대표는 10일 이재명 대통령의 '임기가 명확하게 제한돼 있다'는 발언에 대해 "국민 우롱하지 마라"고 했다.

정 원내대표는 이날 오전 페이스북을 통해 "현행 헌법상 대통령 임기가 명확하게 제한돼 있다는 것은 삼척동자도 다 아는 사실에 불과하다"라며 "그걸 고치지 않겠다고 약속하라는 것인데 자꾸 동문서답 한다"고 했다.

국민의힘 정점식 원내대표.

이어 "이재명 대통령의 발언은 기존 스탠스와 전혀 달라지지 않은 말장난에 불과하다"라며 "죽어도 '연임 안 한다', '재판 받겠다'는 말은 못 하겠다는 그 본심은 충분히 알았으니 말장난으로 국민 우롱하지 마라"고 했다.

정 원내대표는 "지금 있는 헌법도 지키지 않는 세력과 개헌 논의할 생각 없다"고 했다.

앞서 정 원내대표는 지난 8일 교섭단체 대표연설에서 "개헌으로 사적 이익을 도모하는 세력과 절대로 개헌을 논의하지 않겠다"라며 "이번 정부에서 개헌은 없다"고 했다.

이 대통령은 9일 프랑스 순방 중 현지 동포 간담회에서 "임기는 헌법상 명확하게 제한돼 있기 때문에, 빨리 (정상외교를) 시작해야 그 효과를 오래 누릴 수 있다"고 말했다.

<뉴시스>

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