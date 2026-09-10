이강인 아틀레티코 데뷔골, 라리가 '8월의 골'로 선정

스페인 프로축구 프리메라리가(라리가) 아틀레티코 마드리드의 공격수 이강인이 8월 라리가 무대에서 가장 멋진 골을 터트린 선수로 우뚝 섰다.



라리가 사무국은 9일(현지시간) 홈페이지를 통해 '라리가 EA스포츠 8월의 골' 수상자를 발표하면서 "이강인이 말라가를 상대로 팀의 승리를 이끈 환상적인 골을 터트려 수상자로 뽑혔다"고 밝혔다.

라리가 SNS 캡처.

이강인은 지난달 20일 스페인 마드리드의 리야드에어 메트로폴리타노에서 열린 말라가와 2026-2027 라리가 1라운드 홈 경기에서 후반 25분 페널티아크 오른쪽에서 기막힌 왼발 감아차기 슈팅으로 데뷔골을 장식했다.



아틀레티코는 이강인의 선제 결승 골에 이어 후반 40분 알렉스 바에나의 추가 골이 터지며 2-0 완승했고, 이강인은 경기 최우수선수(MVP)로 뽑혔다.



아틀레티코 데뷔전에서 데뷔골까지 작성한 이강인은 마침내 '8월의 골' 주인공까지 차지하는 기쁨을 맛봤다.



라리가는 "이강인이 눈부신 개인기로 0의 균형을 깨트리기 전까지 팽팽한 0-0 흐름이 이어졌다"라며 "이강인은 아틀레티코 공식 데뷔전에서 최고의 활약을 펼치며 팀을 승리로 이끌었다"고 평가했다.

<연합>

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