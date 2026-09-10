황정음, 줄리엔 강에 고마움 "힘들 때 자기 집에 초대…두 아들까지 챙겨줘"

배우 황정음이 힘들 때 자신을 챙겨 준 동료 줄리엔 강에게 고마운 마음을 드러냈다.

황정음은 9일 자신의 유튜브 채널에 '줄리엔 강에게 운동&먹방 배운 날'이라는 영상을 올렸다. 이번 영삿에서 황정음은 줄리엔 강을 만나 운동을 배웠다.

유튜브 채널 황정음 방송화면 캡처

과거 MBC 시트콤 '지붕뚫고 하이킥'에 함께 출연했던 두 사람은 오랜만에 만나 함께 운동을 했다. 줄리엔 강은 마치 트레이너처럼 황정음의 운동을 도왔다.

운동 후 황정음과 줄리엔 강은 간식으로 컵라면을 먹으며 이야기를 나눴다. 다양한 맛의 컵라면이 테이블 위에 놓인 가운데, 줄리엔 강은 스파게티 컵라면은 먹지 않겠다며 "나는 파스타 기준이 높다, 내가 만든 것만 먹는다"고 했다.

이에 황정음은 "나 초대해 줬을 때 왜 안 만들어줬어?"라고 물었고, 줄리엔 강은 "그때는 내가 바비큐 만들었으니까, (바비큐가) 훨씬 힘들어"라고 답했다.

유튜브 채널 황정음 방송화면 캡처

유튜브 채널 황정음 방송화면 캡처

황정음에 따르면 그는 과거 줄리엔 강의 집에 초대를 받았다. 황정음은 "나 힘들 때 줄리엔과 줄리엔 와이프가 나를 초대해 줘서 아이들 다 데리고 놀러 갔었다"며 "줄리엔이 왕식이 강식이 운동시켜 주고 너무 고마웠다, 너무 걱정을 하더라"라고 말했다.

줄리엔 강은 "나는 (황)정음을 친구처럼 생각하니까, 마음이 어떤지 걱정하니까 물어보는 거다"라고 전했다.

황정음은 "드라마를 같이 했으니까, 추억이 많고 작품이 잘 되고 우리가 사이가 너무 좋았으면 전우애가 있다, 전투적으로 같이 그랬던 게 있어서"라면서 "그래서 우리는 5년 만에 한 번 보고 10년 만에 한 번 봐도 맨날 봤던 사람 같다"고 줄리엔 강의 의리에 고마움을 표했다.

<뉴스1>

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