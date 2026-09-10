서인영, 전성기 월 2억 쇼핑 고백…“옷으로 다 발라버리겠다는 생각”

유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’ 화면 캡처

가수 서인영이 전성기 시절 한 달에 최대 2억 원가량을 쇼핑에 썼다고 털어놨다.

서인영은 지난 9일 자신의 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에 공개된 영상에서 그룹 아이들(i-dle) 멤버 전소연을 만나 재정 관리와 소비 습관에 대한 이야기를 나눴다.

이날 서인영은 전소연에게 “재정 관리를 누가 하냐”고 물었다. 전소연이 “저랑 엄마랑 같이 한다”고 답하자 서인영은 “언니는 개인적인데, 아빠한테 카드를 뺏겼다”고 말해 웃음을 자아냈다.

전소연은 과거 서인영의 전성기 시절 수입과 관련된 이야기를 꺼내며 “100억 봤다. 방송에는 그렇게 나갔지만 사실 회사에 많이 쓰신 거냐”고 물었다.

이에 서인영은 솔직하게 “아니다. 쇼핑하느라”라고 답했다. 이어 “버는 게 있어도 한 달에 몇천씩, 1억씩, 한 2억씩 계속 쓰잖아. 그러면 버는 게 있어도 계속 없더라. 텅장이 됐다”고 과거의 소비 습관을 털어놨다.

전소연이 “2억씩 쓰기가 쉽지 않다”고 놀라자 서인영은 오히려 “2억 쓰기가 어렵냐”고 되물어 웃음을 안겼다.

서인영은 특히 옷에 많은 돈을 썼던 이유도 밝혔다. 그는 “처음부터 인지도가 있었던 게 아니기 때문에 ‘나는 옷으로는 다 발라버릴 거야’라는 게 있었다”며 “그러다 보니까 재산이 너무 옷으로 간 거다. 그래서 다 쓴 것”이라고 설명했다.

반면 전소연은 자신은 소비 욕구가 거의 없는 편이라고 밝혔다. 그는 “갖고 싶은 것도 진짜 아예 없다”며 평소보다 배달 음식을 많이 주문하는 정도라고 말했다. 두 사람의 극명하게 다른 소비 성향에 서인영은 “이상하다. 여기서 딱 갈린다. 얘랑 나랑 안 맞는다”고 말해 웃음을 자아냈다.

이날 방송에서는 서인영의 과거 클럽 생활과 새 앨범에 대한 이야기도 공개됐다. 서인영이 과거 “클럽에서 살았다”고 하자 전소연은 솔로 앨범을 준비하면서 이태원과 강남의 클럽을 찾아가 봤다고 밝혔다. 이후 전소연은 “클럽은 나랑 좀 안 맞는구나”라고 느꼈다고 전했다.

두 사람의 만남은 음악 작업으로도 이어졌다. 서인영은 10년 만에 준비 중인 새 앨범의 음악적 방향을 고민하고 있다고 밝혔고, 전소연은 현재 음악 트렌드에 맞춰 서인영이 과거 보여줬던 스타일을 새롭게 풀어내는 방향을 제안했다.

서인영은 전소연의 작업 중인 곡을 들은 뒤 만족감을 드러내며 “그럼 네가 만들어”라고 곡 작업을 제안했다. 이후 전소연의 디렉팅을 받으며 아이들의 ‘퀸카’를 직접 녹음하는 모습도 공개돼 새 앨범에 대한 기대감을 높였다.

한편 서인영은 과거 ‘신상녀’ 이미지와 독특한 패션으로 주목받으며 활발한 활동을 펼쳤다. 최근에는 유튜브 채널을 통해 근황을 공개하며 음악 활동 재개를 준비하고 있다.

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