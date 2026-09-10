돈스파이크, 출소 후 근황 공개…바다 앞 식당 오픈 예고 “거의 다 됐다”

사진=뉴스1 제공

마약류 투약 혐의로 징역 2년을 선고받고 복역한 작곡가 겸 방송인 돈스파이크(본명 김민수)가 출소 후 요식업 재개를 예고했다.

돈스파이크는 지난 9일 자신의 인스타그램을 통해 바다가 내려다보이는 한 매장의 사진을 공개했다.

사진에는 매장 외벽에 ‘BARBACOA by donspike’라는 문구가 크게 적혀 있다. 돈스파이크는 사진과 함께 “Almost there. Just a few final touches left”라는 글을 남겼다.

새 매장 오픈을 앞두고 마무리 작업을 진행하고 있다는 의미로 풀이된다. ‘바바코아(barbacoa)’는 고기를 불이나 화덕 등에서 장시간 천천히 익히는 조리 방식 또는 요리를 뜻한다. 공개된 매장은 바다가 내려다보이는 입지와 독특한 곡선형 외벽, 넓은 야외 공간 등이 눈길을 끈다.

다만 구체적인 매장 위치와 정식 개점일은 공개되지 않았다. 돈스파이크는 과거에도 고기를 앞세운 외식업으로 이름을 알렸다. 2019년 서울 용산구 이태원에 텍사스식 바비큐 전문점 ‘로우앤슬로우’를 열었으며, 직접 고기를 손질하고 조리하는 모습을 방송과 콘텐츠를 통해 공개하며 요리 실력을 선보였다. 이후 작곡가 활동을 중단하고 외식업에 집중하겠다는 뜻을 밝히기도 했다.

그러나 2022년 마약 투약 혐의로 구속되면서 활동을 중단했다. 돈스파이크는 2021년부터 2022년까지 필로폰을 매수·투약하고 지인들에게 마약을 건넨 혐의 등으로 재판에 넘겨졌다.

1심에서는 징역 3년에 집행유예 5년을 선고받았으나 항소심에서 징역 2년의 실형을 선고받았다. 이후 대법원에서 형이 확정됐다.

돈스파이크는 형기를 마치고 2025년 3월 출소했다. 이후 마약 중독 회복 모임에 참여하고 치료를 받는 등 재활에 힘쓴 것으로 알려졌다. 같은 해 방송을 통해 출소 후 근황을 공개하며 대중 앞에 모습을 드러내기도 했다.

그런 가운데 이번에 자신의 이름을 내건 ‘BARBACOA by donspike’를 공개하면서 다시 외식업에 뛰어드는 모습이다.

돈스파이크의 새 식당 소식이 알려지자 온라인에서는 다양한 반응이 이어지고 있다. 과거 요리 콘텐츠 등을 통해 알려진 그의 음식에 대한 기대감을 드러내는 반응이 있는가 하면, 마약 전과를 이유로 부정적인 시선을 보내는 의견도 나오고 있다.

출소 후 별다른 활동을 이어오던 돈스파이크가 다시 요식업을 통해 대중과 만날 준비를 하고 있는 가운데, 새 매장의 정확한 위치와 개점일에도 관심이 쏠린다.

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