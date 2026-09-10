“트럼프, 이란전 6개월간 석유·가스 주식 거래로 최대 59억원 수익”

미국과 이란 간 전쟁이 글로벌 경제뿐 아니라 미국 경제에도 어려움으로 이어지고 있지만, 정작 도널드 트럼프 대통령만큼은 전쟁 기간동안 일부 이익을 본 것으로 나타났다. 6개월여 동안 트럼프 대통령이 보유한 주요 석유·가스 주식의 평가액이 최대 440만달러(약 59억원) 증가했다.

사진=AFP연합뉴스

9일(현지시간) CNBC에 따르면 트럼프 대통령이 작년 말 보유했던 주요 석유·가스 기업 9곳의 주식 가치는 이란 전쟁 발발 전날인 2월27일 종가부터 8월31일 종가까지 약 150만∼440만달러 늘어난 것으로 추산됐다.

트럼프 대통령의 투자 계좌에서는 전쟁 기간 이들 9개 기업과 관련해 지난 6월29일까지 최소 23건의 거래가 확인됐다. 특히 트럼프 대통령의 정책적 발언이나 결정으로 국제유가와 에너지주가 급등락한 시점을 전후해 일부 거래가 이뤄졌다고 CNBC는 전했다.

특히, 트럼프 대통령은 전쟁 발발 이틀 후인 3월2일 자신의 주식 계좌를 통해 엑손모빌을 비롯해 주요 에너지 기업 주식을 매수했다. 3월23일에는 석유·가스 주식 16건의 매수 거래가 이뤄졌다. 거래 규모는 합계 약 16만3000∼57만달러로 추산됐다. 이날은 트럼프 대통령이 이란 에너지 시설에 대한 공습을 연기한다고 밝히면서 국제유가가 10% 이상 급락한 날이다.

또 4월 7일에는 이란과의 2주간 휴전 발표에 앞서 엑손모빌 주식을 대거 매도했다. 이날 장 마감 약 2시간30분 뒤 휴전 발표가 나왔고, 다음 거래일 엑손모빌 주가는 6% 이상 하락했다.

CNBC는 트럼프 대통령이나 그의 투자 관리자들이 정책 결정을 미리 알고 거래했다는 증거는 찾지 못했다고 전했다. 백악관 측은 트럼프 대통령이나 그의 가족이 주식 거래에 관여하지 않으며, 모든 투자 결정은 독립된 투자관리자들이 내린다고 밝혔다.

반면 정부 윤리 감시단체들은 대통령이 에너지 기업에 상당한 금융 이해관계를 보유한 상황에서, 시장에 직접적인 영향을 미치는 정책 결정을 내리는 것은 이해 충돌 문제를 야기한다고 비판했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지