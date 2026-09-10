“다들 한일전만 얘기하지만”… 女핸드볼 주장 권한나가 콕 찍은 ‘진짜 복병’ 중국

[진천=권준영 기자] 일본에 시선이 쏠린 가운데 권한나(부산시설공단)의 시선은 중국을 향했다. 대한민국 여자 핸드볼이 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 금메달을 되찾으려면 일본을 넘어야 한다는 데 이견은 없다. 하지만 대표팀 주장 권한나는 일본전만 바라봐서는 안 된다고 했다. 눈앞의 상대부터 제대로 준비해야 한다는 것이다.

대한민국 여자 핸드볼 국가대표 선수들이 9일 충북 진천국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 핸드볼 대표팀 미디어데이에서 공개 훈련을 하고 있다. 진천=뉴스1

9일 충북 진천군 진천국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 핸드볼 대표팀 미디어데이에서 권한나는 “지금 너무 다들 한일전만 얘기하셔서 조금 더 중국전도 조금 저는 생각을 해야 된다고 생각한다”고 말했다.

권한나는 중국을 염두에 둔 준비도 언급했다. 그는 “저희가 전주 훈련을 통해서 키 큰 선수들을 조금 상대를 해서” 장신 선수들을 상대할 대응책도 맞췄다고 설명했다.

이연경도 상대 분석의 중요성을 강조했다. 그는 “이번에 조가 일본이랑 중국이 먼저 저희보다 먼저 경기를 하기 때문에” 두 팀의 맞대결을 지켜본 뒤 남은 부분을 다듬을 수 있다고 봤다. 일본과 중국이 먼저 맞붙는 경기가 한국에는 실전 전력과 경기 운영을 확인할 기회가 되는 셈이다.

이연경은 일본을 조직력이 강한 팀으로 평가했다. 그는 “일본은 조직력이 강한 것 같다”며 “스타일은 항상 똑같다”고 설명했다. 이에 맞서 대표팀도 훈련 과정에서 핸드볼에 관한 소통을 늘리며 조직력을 끌어올리는 데 힘을 쏟았다.

대한민국 여자 핸드볼 국가대표 선수들이 9일 충북 진천군 진천국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 핸드볼 대표팀 미디어데이에서 훈련하고 있다. 진천=뉴시스

일본전을 앞둔 일정도 변수다. 정연호 코치(서울시청)는 “마지막 일본전을 앞두고 3일 연속 경기가 있다”고 설명했다. 이틀간 경기를 치른 뒤 3일 차에 일본을 상대해야 하는 만큼 선수들과 “3일 차 일본전을 어떻게 치를 것인지”를 놓고 준비하고 있다고 했다.

권한나는 “원 팀으로 잘 만들어서 이번에는 좀 웃으면서 다시 돌아오는 경기가 됐으면 하는 바람”이라고 전했다.

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